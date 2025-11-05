پس از انتشار اطلاعاتی کذب توسط مهدی - م درخصوص برخی محکومان دستگاه قضایی، دادستانی تهران علیه وی اعلام جرم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فوت برادر یک محکوم امنیتی و درخواست وی برای حضور در مراسم خاکسپاری او با موافقت دادستانی تهران برای اعطای مرخصی به وی همراه بود. پس از موافقت دادستانی تهران در اعطای مرخصی به این محکوم امنیتی به او و کفیلش اعلام می‌شود این مرخصی صرفا برای شرکت در مراسم ترحیم برادرش به وی اعطا شده، یکشنبه ۱۱ آبان ماه روز پایانی مرخصی او بوده و باید در آن روز خود را به زندان معرفی کند.

با پایان مهلت مرخصی محکوم مورد اشاره و با وجود تماس‌های مکرر با خانواده و شخص محکوم، وی از بازگشت به زندان استنکاف کرده و حتی وعده کفیلش برای معرفی او به زندان محقق نمی‌شود.

با سفر محکوم به یکی از شهر‌های شمالی، با دستور مقام قضایی وی برای معرفی به زندان مطابق قانون جلب می‌شود.

پس از جلب محکوم مورد اشاره و معرفی وی به زندان، جریان‌های خبری نزدیک به وی با جعل واقعیت در نحوه اعلام و معرفی محکوم امنیتی به زندان سعی در جا انداختن روایتی جعلی و غیرواقعی را داشتند که این موضوع از سوی مرکز رسانه قوه قضاییه اطلاع رسانی و حقیقت مطلب بیان شد.

خبرسازی و انتشار روایت‌های جعلی پیرامون این موضوع به اینجا ختم نشد تا اینکه مهدی-م در یک مطلب کاملا مخدوش و غیرواقعی اطلاعاتی از برخی محکومان دستگاه قضایی منتشر کرد که در پی انتشار این اخبار ادعایی و کذب، دادستانی تهران علیه وی اعلام جرم کرد.

بنابر این گزارش؛ با اعلام جرم علیه مهدی-م برای وی پرونده قضایی تشکیل شده است.

منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه