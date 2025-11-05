باشگاه خبرنگاران جوان - حسن بابایی در دیدار با اعضای باشگاه نخبگان همراه اول با تأکید بر اهمیت نقش نخبگان در توسعه ملی، اظهار کرد: شما پیشقراولان پیشرفت و تحول کشور هستید و جامعه انتظار بالایی از شما دارد. ظرفیت‌های انسانی و فناورانه همراه اول می‌تواند در پیشبرد اهداف سازمان ثبت و تحقق عدالت ثبتی نقش مؤثری ایفا کند.

وی با اشاره به آغاز دوران تحول و تعالی در سازمان ثبت، گفت: مهم‌ترین محور تحول در این دوره، تمرکز بر حوزه فناوری است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: سازمان ثبت دو مأموریت اصلی دارد؛ نخست حدنگاری و تثبیت مالکیت، و دوم توسعه خدمات الکترونیک و تسهیل فرایند‌های ثبتی.

وی یادآور شد: قانون جامع حدنگار از سال ۱۳۹۳ ابلاغ شده و مقرر بود طی ۵ سال حدنگاری و تثبیت مالکیت و تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ به اتمام برسد که با بروز مشکلات و برخی کمبود‌ها این مهم هنوز به سرانجام نرسیده است.

بابایی با تأکید بر جهش اقدامات ثبتی در ۴ سال اخیر، گفت: حدنگاری اراضی منابع طبیعی در ۱۳۸ میلیون هکتار به پایان رسیده است.

عضو شورای عالی قوه قضاییه تصریح کرد: حدنگاری اراضی منابع طبیعی در سه سال اخیر موجب از بین رفتن جرایمی، چون کوه‌خواری و جنگل‌خواری سازمان یافته شده است.

بابایی با بیان اینکه ۳۶۰ لایه و پهنه در حدنگاری تعریف شده است، افزود: برای تسریع در فرآیند‌ها نیازمند توسعه فناوری و برون سپاری فعالیت‌ها هستیم.

وی با اشاره به پیشرفت‌های انجام‌شده در سایر بخش‌ها، گفت: در پهنه کشاورزی ۷۰ درصد، پهنه شهری ۶۰ درصد، شهرک‌های صنعتی ۹۰ درصد و اماکن نظامی ۱۰۰ درصد حدنگاری و تعیین تکلیف شده‌اند.

بابایی با اشاره به وجود ۲۰ میلیون ملک قولنامه‌ای در کشور، تصریح کرد: قولنامه محل بروز فساد است و بسیاری از جرائم سازمان‌یافته در این بستر شکل می‌گیرند؛ سند رسمی یعنی شفافیت.

وی افزود: از سال ۱۳۱۰ تاکنون ۳۶ میلیون سند مالکیت صادر شده و در دو سال آینده می‌بایست ۲۰ میلیون سند برای املاک قولنامه‌ای صادر شود.

وی در ادامه از اجرای اولین برون‌سپاری در حوزه املاک پس از ۸۴ سال خبر داد و گفت: براساس قانون برنامه هفتم توسعه، مردم دیگر نیازی به مراجعه به ادارات ثبت نخواهند داشت و می‌توانند از طریق کارگزاران فنی، مهندسی و حقوقی امور خود را انجام دهند.

رئیس سازمان ثبت در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه مالکیت معنوی اشاره کرد و گفت: در عرصه برندینگ و علائم تجاری، مسیر سبزی برای شرکت‌های دانش‌بنیان طراحی کرده‌ایم تا با ثبت برند و نشان تجاری، حضورشان در بازار‌های بین‌المللی تسهیل شود.

وی از اقدامات انجام‌شده برای ثبت مالکیت معنوی محصولات ایرانی همچون زعفران، فرش، گلیم و صنایع‌دستی خبر داد و تأکید کرد: محصولی که نشان نداشته باشد، امکان حضور در بازار جهانی را ندارد.

بابایی در پایان از جامعه نخبگانی کشور دعوت کرد تا در فرآیند‌های فناورانه و ثبتی مشارکت فعال داشته باشند و گفت: همه ما فرزندان این سرزمین هستیم و باید با تعصب، دانش و پشتکار برای اعتلای ایران تلاش کنیم.

در این دیدار جهت استفاده از ظرفیت جامعه نخبگانی و توسعه همکاری و امکان مشارکت آنان در پروژه‌های ثبتی، جلسات مشترک و انعقاد تفاهم‌نامه در دستور کار قرار گرفت.

منبع: قوه قضاییه