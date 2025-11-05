باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
اعترافات عجیب یک سارق + فیلم

در پی دستگیری سارقان سابقه‌دار، یکی از سارقان اعترافات عجیبی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی دستگیری سارقان سابقه‌دار، یکی از سارقان اعتراف کرد و گفت: با پول سرقتی کتونی ۲۰ میلیون تومانی خریدم.

