اعترافات عجیب یک سارق + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u067e\u06cc \u062f\u0633\u062a\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0633\u0627\u0631\u0642\u0627\u0646 \u0633\u0627\u0628\u0642\u0647\u200c\u062f\u0627\u0631\u060c \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0633\u0627\u0631\u0642\u0627\u0646 \u0627\u0639\u062a\u0631\u0627\u0641 \u06a9\u0631\u062f \u0648 \u06af\u0641\u062a: \u0628\u0627 \u067e\u0648\u0644 \u0633\u0631\u0642\u062a\u06cc \u06a9\u062a\u0648\u0646\u06cc \u06f2\u06f0 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646\u06cc \u062e\u0631\u06cc\u062f\u0645.\n