باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- شعله شاه غیبی در نشست با فرهیختگان و فعالان اجتماعی و فرهنگی کردستان با رئیس جمهور، از آمادگی جامعه پزشکی استان برای کمک به تحول در نظام سلامت کشور خبر داد و ضمن اشاره به چالش‌های پیش روی جامعه پزشکی، از پیشنهادات کلیدی برای ارتقای کیفیت خدمات به ویژه در مناطق مرزی خبر داد و خواستار توجه ویژه به نخبگان پزشکی و توسعه زیرساخت‌های سلامت در استان شد.

وی در ابتدا ضمن ابراز خوشنودی از فرصتی که برای گفت‌و‌گو میان دولت و جامعه پزشکی فراهم شده، از حمایت‌های دولت در دوران بحران‌های مختلف از جمله پاندمی کرونا و بلایای طبیعی یاد کرد و گفت: جامعه پزشکی ایران نه تنها در بحران‌ها بلکه در تمامی لحظات حساس در خط مقدم خدمت به مردم بوده و سلامت مردم را همچنان به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتدار ملی ایران حفظ کرده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان همچنین به چالش‌های موجود در حوزه سلامت اشاره کرد و افزود: جامعه پزشکی کردستان با مجموعه‌ای از مشکلات روبروست که در رأس آنها می‌توان به کاهش انگیزه ماندگاری پزشکان، افزایش روند مهاجرت نخبگان پزشکی، فرسایش جسمی و روانی کادر درمانی به ویژه در مناطق محروم، نابرابری امکانات آموزشی و درمانی و چالش‌های رفاهی اشاره کرد. این مسائل در صورتی که به موقع مورد توجه قرار نگیرند، می‌توانند آسیب‌های جدی به ظرفیت‌های انسانی و علمی کشور وارد کنند.

وی سپس چهار پیشنهاد کلیدی به رئیس‌جمهور ارائه کرد که در صورت اجرا، می‌تواند به بهبود وضعیت سلامت در استان‌های مرزی و به ویژه کردستان کمک کند.

وی با اشاره به پتانسیل‌های بالای استان کردستان در حوزه پژوهش‌های پزشکی، پیشنهاد کرد که با ایجاد یک صندوق پژوهشی ویژه در این مناطق، علوم پزشکی کردستان به قطب پژوهش‌های مشترک با کشور‌های همسایه تبدیل شود چر اکه این اقدام می‌تواند به کنترل بیماری‌های مشترک و سلامت محیط در منطقه کمک کند.

شاه غیبی با اشاره به بازنگری در طرح‌های ماندگاری پزشکان متخصص و نخبگان، خواستار بازنگری در طرح‌های ماندگاری پزشکان متخصص و اعضای هیئت علمی در استان‌های کم‌برخوردار به ویژه کردستان شد و تأکید کرد که این طرح‌ها باید شامل تسهیلات علمی و پژوهشی همراه با فرصت‌های مطالعاتی بین‌المللی باشد تا از مهاجرت نخبگان پزشکی جلوگیری شود.

وی پیشنهاد کرد که هوشمندسازی سیستم‌های بهداشتی و اجرای پروژه‌های سلامت الکترونیک به ویژه در مناطق روستایی و کوهستانی کردستان، می‌تواند به دسترسی بهتر مردم به خدمات بهداشتی و درمانی کمک کند.

وی در پایان سخنان خود اظهار داشت: جامعه پزشکی کردستان با تمام توان علمی خود آماده است تا شریک فکری و اجرایی دولت در تحقق اهداف تحول نظام سلامت کشور باشد و در راستای ایجاد نظام سلامت پیشرفته و عدالت‌محور گام بردارد. در این مسیر، اعتماد به جامعه پزشکی، سرمایه‌گذاری بر آینده سلامت کشور خواهد بود.

در این نشست نیز بختیار پیروزی، عضو هیأت علمی دانشگاه و پژوهشگر کردستانی نیز در این نشست گفت: در دولت چهاردهم گام مهمی در مسیر تحقق حقوق شهروندی کُردها برداشته شد و شعار ایران برای همه ایرانیان به عینیت نزدیک‌تر شده است.

وی با تاکید بر ضرورت اجرای عدالت جبرانی برای استان‌های کمتر برخوردار، افزود: کردستان از نظر اقتصادی محروم است، اما در حوزه فرهنگ و هنر بسیار غنی بوده و تخصیص منابع و امکانات بیشتر برای جبران محرومیت‌های تاریخی این استان ضروری است.

پیروزی بیان کرد: حمایت از نخبگان و جلوگیری از مهاجرت آنان به‌ویژه در حوزه پزشکی، از ضرورت‌های امروز کشور است و باید با اصلاح نظام اداری و بهبود معیشت نخبگان، زمینه ماندگاری آن‌ها در استان‌ها فراهم شود.

روزبه بهزادیان، از فعالان حوزه صنایع‌دستی نیز با اشاره به حضور ۴۹ هزار و ۳۵۱ نفر در بخش هنرهای سنتی و صنایع‌دستی استان، گفت: در جهانی که شتاب، معنا را ربوده است، ما هنوز به تفکر زیبایی‌زیست وفاداریم؛ در کارگاه‌های نازک‌کاری، ادبیات فاخر و موسیقی با عشق درهم تنیده است.

وی با الهام از سخنان رئیس جمهور مبنی بر ضرورت دغدغه‌مندی، خواستار احداث شهرک تخصصی صنایع‌دستی در سنندج شد و افزود: به یمن حضور رئیس جمهور، جمعی از هنرمندان نهال درخت بلوط را به خاک کردستان تقدیم کردند.

میلاد سیار، مربی تیم ملی دومیدانی و نخبه ورزشی کردستانی نیز در این نشست با قدردانی از نگاه عدالت‌محور دولت چهاردهم، گفت: اعتماد به نیروهای اهل سنت در این دولت، نشانه روشنی از باور به توانمندی‌های مردمی این دیار است و موجی از انگیزه و امید ایجاد کرده است.

وی با اشاره به کمبود زیرساخت‌ها و نبود حمایت مالی در ورزش استان افزود: قهرمانان تنها مدال‌آور نیستند، بلکه نماد امید اجتماعی‌اند و جذب آنان در دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند الگویی موفق از به‌کارگیری نخبگان ورزشی باشد.

سیار خواستار اختصاص منابع مالی ویژه به توسعه ورزش در استان‌های کمتر برخوردار شد و گفت: کردستان می‌تواند با حمایت دولت به قطب ورزشی کشور تبدیل شود.

وی همچنین پیشنهاد کرد شرکت‌های بزرگ معدنی و صنعتی استان بخشی از درآمد خود را به توسعه ورزش و باشگاه‌داری اختصاص دهند.

زینب کرمی، نویسنده و استاد دانشگاه در کردستان، در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های بالای فرهنگی استان گفت: کردستان بیش از پنج هزار فعال فرهنگی و هنری دارد و ده‌ها جشنواره در طول سال در این استان برگزار می‌شود.

وی افزود: فرهنگ و هنر زمانی شکوفا می‌شود که فعالان این حوزه در رأس تصمیم‌گیری‌ها باشند و در فرآیند تصمیم‌سازی مشارکت داشته باشند.

کرمی، تشکیل شورای فرهنگ و هنر استان را از مطالبات اصلی فعالان فرهنگی دانست و اظهار کرد: این شورا می‌تواند زمینه طرح دغدغه‌ها و پیشنهادهای فرهنگی را در سطح ملی فراهم کند.

وی از نبود چتر حمایتی، شناسنامه فرهنگی و هنری و مشکلات مالی به‌عنوان چالش‌های جدی هنرمندان استان یاد کرد و گفت: خواستار تکمیل پروژه نیمه‌تمام تالار مرکزی سنندج هستیم.

این استاد دانشگاه افزود: کردستان مولد سیاست‌های فرهنگی است اما نهادی برای اندیشیدن ندارد و درخواست ما ایجاد خانه اندیشه و آینده‌نگری فرهنگ و هنر استان و نیز تشکیل صندوق خرید آثار فرهنگی است.