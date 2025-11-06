باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود امامی یگانه، گفت: تسهیلات مورد نیاز برای افزایش تعداد نانوایی‌های مجهز به سوخت‌های جایگزین تامین می‌شود.

او با تاکید بر اینکه پراکنش این نوع نانوایی‌ها در سراسر استان اردبیل باید متناسب و حساب شده باشد افزود: شهر‌های بزرگ و پرجمعیت از جمله اردبیل، مشکین‌شهر و پارس آباد نیازمند توجه ویژه در این حوزه هستند.

استاندار اردبیل با اشاره به اینکه باید مولد‌های اضطراری دستگاه‌های اجرایی به روز رسانی و فعال‌سازی شود گفت: متولیان تامین سوخت در شرایط اضطراری فعالیت خود را چند برابر کنند.

امامی یگانه با بیان اینکه برنامه منسجم برای حل مشکل پناهگاه از سوی پدافند غیرعامل و مدیریت بحران ارایه شود افزود: برای اسکان اضطراری در شرایط بحرانی برنامه‌های خوبی در نظر گرفته شده است. وی بر اهمیت ارایه آموزش‌های عمومی به مردم، آموزش‌های تخصصی به کارشناسان و احزاب رزمایش‌ها و مانور‌های تمرینی تاکید کرد.

منبع: فارس