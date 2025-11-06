ارس نقطه آغاز تحولات بزرگ اقتصادی

باشگاه خبرنگاران جوان -محمد نوری در پیگیری طرح‌های خاص در جریان سفر کاری خود به منطقه آزاد ارس از چند پروژه مهم منطقه آزاد ارس بازدید کرد.



وی با اشاره به عملکرد چشمگیر مدیریت منطقه آزاد ارس طی ماه‌های گذشته گفت: در مدت کوتاهی اقدامات بزرگ و موثری در این منطقه انجام شده و تیم مدیریتی دولت چهاردهم در ارس، به ویژه مدیر عامل این منطقه عملکرد بسیار مثبتی داشته است به طوری که امروز شاهد تحول اساسی در یکی از استراتژیک‌ترین مناطق آزاد کشور هستیم. همچنین در این خصوص جا دارد از تلاش‌های حبیب زاده نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی نیز قدردانی کنیم که یکی از نماینده‌های فعال و تاثیرگذار مجلس است.



دستیار رئیس جمهوری با تاکید بر پیگیری‌های جدی دکتر پزشکیان در جهت اجرای قوانین مرتبط با مناطق آزاد افزود: رئیس جمهوری و هیئت دولت در اجرای دقیق ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه کشور و نیز مواد ۱ و ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اهتمام ویژه دارند. بازگرداندن مشوق‌ها و مزایای قانونی مناطق آزاد از جمله اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم است.



وی با ابراز تاسف از سیاست‌های گذشته که موجب تضعیف جایگاه مناطق آزاد شده بود گفت: فلسفه وجودی مناطق آزاد فراهم‌کردن فضایی با قوانین متمایز و مشوق‌های خاص به منظور توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری است. ما باید این فلسفه را تقویت کنیم تا مناطق آزاد بتوانند نقش واقعی خود را در اقتصاد ملی ایفا کنند.



نوری همچنین در مراسمی کلنگ احداث مدرسه روستای دیزج اولیا را که توسط خیر مدرسه ساز مهندس برزگر احداث می‌شود بر زمین زد و این اقدام را در راستای نهضت مدرسه‌سازی دولت دکتر پزشکیان دانست.

