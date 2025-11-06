شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از آلودگی کارخانه آسفالت در شهرستان ماهشهر استان خوزستان ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کارخانه آسفالت با رعایت نکردن اصول زیست محیطی باعث ایجاد شدید گرد غبار و آلودگی آن در سطح شهرستان ماهشهر استان خوزستان شده و نفس اهالی این منطقه را تنگ کرده است. این در حالی است که بسیاری از منازل در فاصله اندکی از این کارخانه واقع شده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام کارخانه آسفالتی در ۲۰۰ متری از منازل مسکونی در شهرستان ماهشهر استان خوزستان واقع شده که موجب آلودگی‌های بسیاری را در این منطقه به وجود آورده است. ما از سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹پیگیری‌های بسیاری کردیم؛ اما به نتیجه نرسیدیم. با توجه به آلودگی‌های شهرستان ماهشهر وجود دارد؛ آلودگی این کارخانه محیط را آلوده کرده و هیچ رسیدگی برای حل این مشکل صورت نگرفته است. لطفا رسیدگی کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - خوزستان

