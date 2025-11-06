در پی ادامه تعطیلی ۳۶ روزه دولت آمریکا و کمبود شدید نیرو در بخش کنترل ترافیک هوایی، دولت ترامپ از لغو هزاران پرواز از روز جمعه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دولت آمریکا اعلام کرد که از روز جمعه هزاران پرواز لغو خواهد شد تا از فشار بیش از حد بر بخش کنترل ترافیک هوایی، که به دلیل تداوم تعطیلی دولت با کمبود شدید نیرو مواجه است، کاسته شود.
در یک کنفرانس خبری، «شون دافی» وزیر حملونقل آمریکا تأیید کرد که دولت تعداد پروازها را در ۴۰ فرودگاه پرترافیک کشور حدود ۱۰ درصد کاهش خواهد داد. او گفت: «در حال حاضر حدود ۲۰۰۰ مراقب پرواز کم داریم، و برای کاهش فشار کاری، باید شمار پروازهایی را که بر آنها نظارت میشود کاهش دهیم.»
این اقدام همزمان با ورود تعطیلی دولت فدرال به روز سیوششم خود انجام میشود. تعطیلی از اول اکتبر (۱۰ مهر) آغاز شد، پس از آنکه مذاکرات میان جمهوریخواهان و دموکراتها درباره بودجه جدید به شکست انجامید. این مسئله موجب شد صدها هزار کارمند فدرال به مرخصی اجباری بروند و صدها هزار نفر دیگر بدون دریافت حقوق به کار خود ادامه دهند.
در میان آسیبدیدگان، بیش از ۶۰ هزار مراقب پرواز و مأمور امنیتی حوزه حملونقل وجود دارند که بیش از یک ماه است حقوقی نگرفتهاند، و بسیاری از آنها دست از کار کشیدهاند.
وزیر حملونقل پیشتر هشدار داده بود که در صورت ادامه تعطیلی، احتمال وقوع «هرجومرج» در فرودگاههای آمریکا وجود دارد و حتی ممکن است بخشهایی از حریم هوایی کشور بسته شود. او گفت: «ممکن است ناچار شویم بخشهایی از آسمان آمریکا را تعطیل کنیم، چون بهسادگی قادر به مدیریت آن نخواهیم بود.»
در همین حال، «برایان بیدفورد» رئیس اداره هوانوردی فدرال (FAA) اعلام کرد که از شرکتهای هواپیمایی خواسته شده است برنامههای پروازی خود را کاهش دهند تا از وخامت بیشتر اوضاع جلوگیری شود. او افزود: «سیستم هوایی هنوز بسیار ایمن است و در روزهای آینده نیز ایمن باقی خواهد ماند.»
بیدفورد که ۳۵ سال سابقه کار در صنعت هوانوردی دارد، گفت تاکنون چنین شرایطی را تجربه نکرده است و افزود: «مراقبان پروازی که هنوز مشغول به کارند، ساعات طولانیتر و روزهای بیشتری کار میکنند.»
سخنگوی کاخ سفید «کارولین لویت» نیز روز سهشنبه اعلام کرده بود که بخش گردشگری آمریکا تاکنون حدود ۴ میلیارد دلار از تعطیلی دولت متضرر شده است.
منبع: اسپوتنیک