باشگاه خبرنگاران جوان ـ آیت الله اعرافی،مدیر حوزه‌های علمیه کشور در دیدار با معاونان امور طلاب و دانش آموختگان حوزه‌های علمیه کشور به مناسبت برگزاری همایش دو روزه حوزه پیشرو و سر آمد، با اشاره به اهمیت نظام خدمت رسانی جامع و کامل در اسلام گفت: برای خدمت رسانی دو بال تعیین شده است که یک بال آن در وجود انسان که بعد عبادی است و بال دیگر آن هم نقش اجتماعی و برون گرایی و خدمت رسانی انسان است.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور گفت:نظام خدمت رسانی به طلاب حوزه باید با رویکرد هویت مندی و بر اساس اولویت‌های حوزه و پاسخ به نیاز‌های مادی و معنوی طلاب باشد.

 آیت الله اعرافی با تاکید بر اینکه هویت حوزه خدمت رسانی در دو بعد فردی و اجتماعی است افزود: عنصر مهم در خدمت رسانی بهره گیری از کتاب و سنت و استفاده از ارزش‌ها و معارف الهی است و در بعد اجتماعی هم حوزه برون گراست و حوزه باید در بعد فردی لبریز از فقاهت، اندیشه ورزی و تعقل و بعد خدمت گذاری اجتماعی است.

 وی با بیان اینکه باید در خدمت رسانی به اصول و قواعد خدمت رسانی و توجه به حفظ کرامت و تکریم و پاسداشت افراد انجام شود گفت:کمال خدمت رسانی به افراد در اسلام معامله کردن جایی ندارد و در اسلام خدمت رسانی تنها برای معامله با خداست و با معیار‌ها وملاک‌های مادی و دنیوی نیست و این قله خدمت رسانی در اسلام است.

آیت الله اعرافی اضافه کرد: خدمت رسانی باید به سمت نظام اولویت‌ها و با نگاه جامع حرکت کند و خدمت رسانی در امور طلاب باید بر اساس آشنایی با نظامات حوزه باشد و ارائه خدمات بر اساس اولویت بندی‌ها و ترتیبات علمی طلاب انجام شود.

 در پایان این دیدار تعدادی از معاونان امور طلاب استان‌ها دید گاه‌ها، نظرات و مطالبات خود را با مدیر حوزه‌های علمیه کشور طرح کردند.

