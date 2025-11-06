شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از افزایش هزینه درمان ناباروری در بیمارستان ابن سینای شهر تهران ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - موفقیت در فرزندآوری، یکی از مهمترین اتفاقات در زندگی مشترک برای همه زوجین است و هر کدام از آنها طعم شیرین پدر و مادر شدن را میچشند. اما برخی از مواقع زوجین توانایی فرزندآوری را ندارند و مجبور به استفاده از داروها و درمان میشوند. در این صورت پرداخت هزینههای درمان برای آنها بسیار دشوار است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از هزینههای درمان ناباروری در بیمارستان ابن سینای شهر تهران ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
سلام وقت بخیر من برای مراحل درمان ناباروری به مرکز ناباروری ابن سینا در شهر تهران مراجعه کردم که اعلام کردند این مرکز ناباروری ۹۰ درصد هزینهها را پوشش میدهد. اما بیمارستان اعلام کرد ما با تأمین اجتماعی کار نمیکنیم و تمام هزینهها آزاد هستند. من در مراجعه اول ۱۶ میلیون تومان هزینه تشکیل پرونده و ویزیت اول پرداخت کردم. برای ما که بیمه تکمیلی نداریم، این همه هزینه بسیار سنگین است. لطفاً شرایط بیمارستان را پیگیری کنید که حداقل با تامین اجتماعی همکاری کند. لطفا سیاست افزایش جمعیت که اعلام میشود را پیگیری کنید، چون هیچ کدام اجرایی نمیشوند. ممنون
