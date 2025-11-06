شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از صادر نشدن پروانه کسب و مجوز آموزشگاه رانندگی در شهر و استان تهران در درگاه ملی مجوز‌ها گلایه کردو خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - درگاه ملی مجوز‌ها به عنوان یک ابزار تحول آفرین در فضای کسب و کار محسوب می‌شود. مدتی است صدور مجوز از درگاه ملی مجوز‌ها برای آموزشگاه رانندگی به تاخیر افتاده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.این در حالی است که اجرای این طرح از سوی مسئولان مورد تاکید قرار گرفت.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام دوماه است از درگاه ملی مجوز‌ها درخواست صدور مجوز آموزشگاه رانندگی کردم؛ با توجه به اینکه تمام مدارکم را راهور تایید کرده و ماهی ۳۰ میلیون اجاره می‌دهم؛ اما متاسفانه هنوز در شهر تهران و استان تهران بدون هیچ دلیلی مجوز صادر نمی‌کنند.
این در حالی است که چند وقت پیش هم موضوع تسهیل صدور مجوز آموزشگاه رانندگی از ۲۰:۳۰ پخش شد. لطفا پیگیری کنید.

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: درگاه ملی مجوز ، سوژه خبری ، مشکلات مردم
خبرهای مرتبط
یکسال انتظار برای دریافت مجوز در درگاه ملی مجوزها
رنجش متقاضیان از اختلال در سامانه درگاه مجوزها
ماجرای اختلال در سامانه کسب مجوز‌ها چه زمانی برطرف می‌شود؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قطعی آب اهالی محله پونک شهر تهران را به دردسر انداخت
نارضایتی فروشندگان از تاخیر در واریز وجه قابل پرداخت کالابرگ
رنجش کارکنان پالایشگاه پارس جنوبی از تاخیر در واگذاری زمین
آخرین اخبار
رنجش کارکنان پالایشگاه پارس جنوبی از تاخیر در واگذاری زمین
قطعی آب اهالی محله پونک شهر تهران را به دردسر انداخت
نارضایتی فروشندگان از تاخیر در واریز وجه قابل پرداخت کالابرگ
آغاز برداشت میوه پرتقال ازنوع تامسون در باغ‌های روستای آسیابسر قائمشهر + فیلم
مشکلات تغییر دهک یارانه‌ای با فروش لمتیاز خودروی سه فرزندی از زبان شهروندخبرنگار
رنجش پزشکان از تاخیر در پرداخت حق الزحمه پزشکان نظام ارجاع شهری بیمه سلامت
جولان موتورسواران در محدوده شهرک سروآزاد تهران صدای اهالی را درآورد + فیلم
داوطلبان آزاد آزمون آموزش و پرورش همچنان در انتظار استخدام
انتظار فارغ التحصیلان دانشگاه بین الملل پیام نور برای صدور دانشنامه