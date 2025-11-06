باشگاه خبرنگاران جوان - درگاه ملی مجوزها به عنوان یک ابزار تحول آفرین در فضای کسب و کار محسوب میشود. مدتی است صدور مجوز از درگاه ملی مجوزها برای آموزشگاه رانندگی به تاخیر افتاده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.این در حالی است که اجرای این طرح از سوی مسئولان مورد تاکید قرار گرفت.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و احترام دوماه است از درگاه ملی مجوزها درخواست صدور مجوز آموزشگاه رانندگی کردم؛ با توجه به اینکه تمام مدارکم را راهور تایید کرده و ماهی ۳۰ میلیون اجاره میدهم؛ اما متاسفانه هنوز در شهر تهران و استان تهران بدون هیچ دلیلی مجوز صادر نمیکنند.
این در حالی است که چند وقت پیش هم موضوع تسهیل صدور مجوز آموزشگاه رانندگی از ۲۰:۳۰ پخش شد. لطفا پیگیری کنید.
