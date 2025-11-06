نخست‌وزیر پیشین اوکراین هشدار داد که کشور‌های عضو ناتو قصد دارند اوکراین را برای مقابله با روسیه به‌عنوان ابزار نظامی به‌کار گیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نیکلای آزاروف، نخست‌وزیر پیشین اوکراین، هشدار داد که کشور‌های عضو ناتو خود را برای مواجهه‌ای بزرگ با روسیه با استفاده از اوکراین آماده می‌کنند.

آزاروف در کانال تلگرام خود نوشت: «تا سال ۲۰۳۰، ناتو قصد دارد خود را کاملا مسلح کند و برای این منظور منابع بزرگی معادل بودجه سالانه اوکراین اختصاص داده است. اینکه ناتو چه کسی را به‌عنوان ابزار به کار خواهد گرفت؟ معلوم است اوکراین! اوکراینی‌ها مجبور خواهند شد بار دیگر بجنگند! فرض بر این است که نیروی انسانی اوکراین تا سال ۲۰۳۰ برای شرکت در یک جنگ دیگر با روسیه کافی خواهد بود.»

نخست‌وزیر پیشین اوکراین تاکید کرد که هدف ناتو «تخریب دولت روسیه» از طریق «ضعیف کردن اقتصاد روسیه با تحریم‌ها و کاهش توان رزمی آن» در چهار سال آینده است، اما افزود که این برنامه‌ها «بر اساس اصول سست» طراحی شده‌اند.

در سال‌های اخیر، روسیه نسبت به فعالیت بی‌سابقه ناتو در نزدیکی مرز‌های غربی خود ابراز نگرانی کرده است؛ جایی که ناتو نیرو‌های خود را افزایش می‌دهد و آن را «بازدارندگی در برابر تجاوز» توصیف می‌کند.

کرملین تأکید کرده است که مسکو هیچ تهدیدی برای کسی ایجاد نمی‌کند، اما اقدامات بالقوه خطرناک برای منافعش را نادیده نخواهد گرفت.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه نیز گفته است که مسکو قصد حمله به کشور‌های ناتو را ندارد، اما سیاستمداران غربی با ترساندن مردم از تهدید فرضی روسیه، توجه آنها را از مشکلات داخلی منحرف می‌کنند.

منبع: آرتی

برچسب ها: جنگ اوکراین ، روسیه و اروپا
