باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - در بازار اردوگاه النصیرات در وسط نوار غزه، فضل سعد أبو دلال، صاحب یک مرکز تجاری، مقابل قفسههای پر از بیسکویت و نوشابه ایستاده است، اما با حسرت سرش را تکان میدهد چرا که کالاهای اساسی در دسترس نیستند.
ابو دلال به خبرگزاری آناتولی گفت: «این کالاها در مقابل نیاز مردم به آرد و دارو هیچ ارزشی ندارند.»
او افزود: «اسرائیل عمدا کالاهای لوکس را به مقدار زیاد و کالاهای اساسی را به مقدار محدود وارد میکند، سیاستی واضح برای مدیریت محاصره به شیوهای جدید.»
شهروندان این کالاها را مشاهده میکنند، اما خریداری نمیکنند. «پول نقد، حقوق و شغل وجود ندارد.»
آنچه اکنون رخ میدهد، یک تصویر ساختگی برای فریب رسانهای است؛ رژیم تروریستی اسرائیل میخواهد به جهان نشان دهد که مردم غزه مشغول خرید هستند، در حالی که حقیقت این است که مردم از گرسنگی رنج میبرند.
شایان ذکر است که با اینکه توافق آتشبس برقرار شده است، دولت نوار غزه همچنان با محدودیت شدید در ورود کمکهای حیاتی مواجه است. طی بازه زمانی از ۱۰ اکتبر تا ۶ نوامبر، فقط حدود ۴٬۴۵۳ کامیون از مجموع ۱۵٬۶۰۰ کامیونی که قرار بود وارد غزه شوند، اجازهی ورود پیدا کردهاند یعنی تقریبا ۲۸ درصد از مقدار مدنظر.
در عمل، میانگین روزانه ورود کامیونهای کمک حدود ۱۷۱ عدد بوده که بسیار کمتر از رقم هدف یعنی ۶۰۰ کامیون در روز است.
کمکرسانی نیز بشدت دچار اشکال است: بسیاری از اقلام اساسی غذایی مانند تخممرغ، گوشت قرمز، گوشت سفید، ماهی، لبنیات، سبزیجات و مکملهای تغذیهای برای بیماران، کودکان و زنان باردار همچنان ممنوع یا بسیار محدود وارد میشوند.
