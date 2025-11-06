باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - به گزارش خبرگزاری ملی لبنان در حملات رژیم صهیونیستی به مناطقی در جنوب این کشور، یک مرد لبنانی در شهرستان «صور» به شهادت رسید و ۸ نفر دیگر مجروح شدند.

گفته شده این حمله مناطق مسکونی را هدف قرار داده بود.

به طور جداگانه گزارش شده که یک مرد دیگر در حملات رژیم صهیونیستی به طیر دبا، که آن هم در صور است، مجروح شد.

پیش از این، خبرگزاری ملی دولتی لبنان حملات رژیم اسرائیل در نزدیکی شهر‌های توره و عباسیه در منطقه صور و در منطقه طیبه را تأیید کرده بود، اما هیچ تلفاتی را گزارش نکرد.

ارتش صهیونیستی عصر امروز اعلام کرد که موجی از حملات هوایی را علیه لبنان آغاز کرده است.

ین حملات در حالی رخ می‌دهد که حزب‌الله لبنان هرگونه مذاکره سیاسی با رژیم اسرائیل را قاطعانه رد کرده و گفته است که چنین مذاکراتی «به نفع منافع ملی نخواهد بود». خبرگزاری فرانسه گزارش داد که این بیانیه پس از افزایش فشار آمریکا و مصر بر لبنان جهت آغاز گفتگوی مستقیم با (رژیم) اسرائیل منتشر شده است.

منبع: الجزیره