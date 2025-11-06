 رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: برنامه‌ریزی برای اجرای ۱۵ محور توسعه‌ای در سیستان و بلوچستان در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارد تا زمینه تحقق عدالت اجتماعی، توانمندسازی و حمایت از سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار استان فراهم شود.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ علی بابایی کارنامی در جریان بازدید از کارخانه طلای تفتان اظهار کرد: شرکت‌های شستا و صدر تأمین با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی منطقه گام‌های مؤثری در زمینه مسوولیت اجتماعی، افزایش بهره‌وری، اشتغال پایدار و توسعه ذخایر معدنی برداشته‌اند که شایسته حمایت از سوی دولت و مجلس است. 

وی تصریح کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس این محور‌های توسعه را در حوزه‌های اشتغال، مهارت‌آموزی، محرومیت‌زدایی، زیرساخت‌های اجتماعی و عدالت معیشتی دنبال می‌کند و نتایج آن در نشست آینده کمیسیون به‌صورت تفصیلی بررسی خواهد شد. 

بابایی کارنامی افزود: نگاه رئیس‌جمهور و وزرای دولت در تقویت توان فنی و مهندسی داخلی و حمایت از تولید ملی، مسیر توسعه مناطق کمتر پیشرفته را هموار کرده و مجلس با تمام ظرفیت در این مسیر کنار دولت قرار دارد. 

وی تأکید کرد: در برنامه هفتم توسعه کشور و به‌ویژه ماده ۴۵، ضعف‌های ساختاری مناطق محروم شناسایی شده و با پیگیری حاکمیت، تحول ملموسی در حوزه تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال محقق خواهد شد.

منبع تعاون کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان 

برچسب ها: تعاون کار و رفاه اجتماعی ، کمیسیون اجتماعی
خبرهای مرتبط
اسماعیلی: از پس امثال باستی‌هلیز برنمی‌آیند، که به جان آلونک نشین‌ها افتاده‌اند!
اولین گروه از مشمولین بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی استان معرفی شدند
اعضای کمیسیون اجتماعی یازدهمین دوره مجلس انتخاب شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
طرح ملی بازگشت جاماندگان از تحصیل از سیستان و بلوچستان آغاز می‌شود
عاملان گروگانگیری کودک ۹ساله در چابهار تحت تعقیب پلیس
هلاکت قاتل شرور در بمپور و کشف دو قبضه سلاح