باشگاه خبرنگاران جوان _ علی بابایی کارنامی در جریان بازدید از کارخانه طلای تفتان اظهار کرد: شرکت‌های شستا و صدر تأمین با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی منطقه گام‌های مؤثری در زمینه مسوولیت اجتماعی، افزایش بهره‌وری، اشتغال پایدار و توسعه ذخایر معدنی برداشته‌اند که شایسته حمایت از سوی دولت و مجلس است.

وی تصریح کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس این محور‌های توسعه را در حوزه‌های اشتغال، مهارت‌آموزی، محرومیت‌زدایی، زیرساخت‌های اجتماعی و عدالت معیشتی دنبال می‌کند و نتایج آن در نشست آینده کمیسیون به‌صورت تفصیلی بررسی خواهد شد.

بابایی کارنامی افزود: نگاه رئیس‌جمهور و وزرای دولت در تقویت توان فنی و مهندسی داخلی و حمایت از تولید ملی، مسیر توسعه مناطق کمتر پیشرفته را هموار کرده و مجلس با تمام ظرفیت در این مسیر کنار دولت قرار دارد.

وی تأکید کرد: در برنامه هفتم توسعه کشور و به‌ویژه ماده ۴۵، ضعف‌های ساختاری مناطق محروم شناسایی شده و با پیگیری حاکمیت، تحول ملموسی در حوزه تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال محقق خواهد شد.

منبع تعاون کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان