نیروی شبه نظامی «پشتیبانی سریع» سودان در بیانیه‌ای اعلام کرد که با پیشنهاد آمریکا و کشور‌های عربی برای آتش‌بس بشردوستانه موافقت کرده و آماده مذاکره در مورد توقف خصومت‌ها است.

در بیانیه‌ای از سوی نیرو‌های پشتیبانی سریع آمده است: «نیرو‌های پشتیبانی سریع همچنین مشتاقانه منتظر اجرای این توافق و آغاز فوری گفت‌و‌گو‌ها در مورد ترتیبات توقف خصومت‌ها و اصول اساسی روند سیاسی در سودان هستند».

پیش از این و در روز سه‌شنبه، شورای امنیت و دفاع سودان به رهبری ارتش این کشور درباره طرح آتش‌بس تشکیل جلسه داد، اما پاسخ قطعی به آن نداد. اگرچه رهبران بانفوذ و متحدان در ارتش مخالفت خود را ابراز کرده‌اند.

هم نیرو‌های پشتیبانی سریع و هم ارتش سودان که دو طرف متخاصم جنگ داخلی این کشور هستند، طی دو سال گذشته با پیشنهاد‌های مختلف آتش‌بس موافقت کرده‌اند، اما هیچ‌کدام از این طرح‌ها موفق نبوده است. این درگیری سودان را ویران کرده، ده‌ها هزار نفر را کشته، باعث گسترش گرسنگی در سراسر کشور و آوارگی میلیون‌ها نفر شده است.

اعلامیه امروز شبه نظامیان پشتیبانی سریع در حالی منتشر شد که حدود دو هفته است این شبه نظامیان شهر الفاشر در غرب سودان را تصرف کرده‌اند. این شهر آخرین سنگر ارتش سودان در منطقه غربی دارفور بود و گفته می‌شود که پس از تصرف آن، جنایات فجیعی علیه مردم به وقوع پیوسته است.

منبع: رویترز