تیم ملی والیبال زیر ۱۶ سال دختر ایران در دومین دیدار خود در مرحله دوم رقابت‌های قهرمانی آسیا موفق به شکست استرالیا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه مرحله دوم مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۱۶ سال دختر آسیا که به میزبانی کشور اردن در شهر امان و در سالن «پرنسس سمیه» برگزار می‌شود، تیم ملی ایران در جدالی نزدیک برابر استرالیا به میدان رفت و در پایان با برتری سه بر دو به پیروزی رسید.

در این مسابقه، تیم ایران در ست نخست با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسید، اما ست دوم را استرالیا با نتیجه ۲۵ بر ۱۶ به سود خود پایان داد. در ست سوم، ملی‌پوشان نوجوان ایران با امتیاز ۲۵ بر ۱۷ بر حریف غلبه کردند و ست چهارم را استرالیا با نتیجه ۲۵ بر ۲۲ از آن خود کرد. در ست پنجم نیز شاگردان شعبان‌خمسه با روحیه بالا موفق شدند با نتیجه ۱۷ بر ۱۵ پیروز شوند و دومین برد خود در مرحله دوم را رقم بزنند.

در جریان ست دوم، بازیکنان تیم ایران نسبت به یکی از تصمیمات داوری اعتراض داشتند؛ در حالی که معتقد بودند توپ با دست بازیکن حریف برخورد کرده است، اما به‌دلیل نبود سیستم ویدیو چک در این مرحله از رقابت‌ها، تصمیم داور قابل بازبینی نبود و امتیاز به سود تیم استرالیا اعلام شد.

در پایان ست دوم، عسل ولی‌پور (لیبرو تیم ملی) دچار حالت تهوع و سرگیجه شد که با حضور پزشک تیم وضعیت او بررسی و بهبود یافت. وی در ست سوم نیز به میدان بازگشت و به بازی ادامه داد.

برچسب ها: تیم ملی والیبال ، والیبال دختران ، والیبال ، استرالیا
خبرهای مرتبط
بازی های همبستگی کشورهای اسلامی؛
شکست تیم ملی والیبال زنان ایران مقابل ترکیه
دومین پیروزی مقتدرانه والیبالیست‌های ایرانی در بازی‌های کشور‌های اسلامی
والیبال زیر ۱۶ سال آسیا؛ پیروزی دختران ایران برابر هند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۴۹ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
همواره سلامت و پیروز باشید شیر دختران ایرانی.
۰
۰
پاسخ دادن
تیم ملی فوتسال ایران به فینال صعود کرد
سامیار عبدلی نخستین طلایی ایران در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی + فیلم و عکس
مریم بربط اولین مدال‌آور ایران در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی
تاجرنیا گزینه اول مدیریت استقلال
استقلال مذاکره‌ای با لژیونر معروف نداشته است
منچسترسیتی ۳-۰ لیورپول/ نمایش شکوهمند پپ در هزارمین تجربه سرمربیگری + فیلم
فرعباسی در آستانه بازگشت به دروازه استقلال
۷ کرسی مهم سهم ایران در کنفدراسیون اسکی روی آب آسیا
شکست نیوکاسل در شب پیروزی استون ویلا/ دایچ بالاخره برای ناتینگهام برد به ارمغان آورد
آاس رم ۲-۰ اودینزه/ گرگ‌ها صدرنشین جدید ایتالیا + فیلم
آخرین اخبار
منچسترسیتی ۳-۰ لیورپول/ نمایش شکوهمند پپ در هزارمین تجربه سرمربیگری + فیلم
استقلال مذاکره‌ای با لژیونر معروف نداشته است
فرعباسی در آستانه بازگشت به دروازه استقلال
تاجرنیا گزینه اول مدیریت استقلال
آاس رم ۲-۰ اودینزه/ گرگ‌ها صدرنشین جدید ایتالیا + فیلم
دومین مدال شنای ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی/ کسب مدال برنز در بخش تیمی
بیانیه باشگاه پرسپولیس؛ مقابل فشار و بی‌عدالتی، سکوت نخواهیم کرد
شکست نیوکاسل در شب پیروزی استون ویلا/ دایچ بالاخره برای ناتینگهام برد به ارمغان آورد
رایو وایکانو ۰-۰ رئال مادرید/ دست و پا زدن شاگردان آلونسو در باتلاق وایکاس
شمسایی: فوتسال خیلی سریع در دنیا در حال پیشرفت است/ مراکش تیم پرقدرت و بزرگی است
مریم بربط اولین مدال‌آور ایران در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی
سامیار عبدلی نخستین طلایی ایران در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی + فیلم و عکس
شکست ناپولی و آتالانتا/ نخستین تجربه دروسی روی نیمکت جنوا با مساوی همراه بود
۷ کرسی مهم سهم ایران در کنفدراسیون اسکی روی آب آسیا
تیم ملی فوتسال ایران به فینال صعود کرد
حذف ایدنی از مرحله سوم جام جهانی شطرنج/ مقصودلو تنها نماینده ایران در دور چهارم
تابع: اشکالات میزبانی بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در حال رفع شدن است
پاکدل: قهرمانی در ریاض به زمین مسابقه بستگی دارد
مدیرعامل استقلال فردا مشخص می‌شود؟
میزبانی شهرآورد به اراک رسید
جابه‌جایی فرسنگ‌ها مبنای حقوقی دنیا در رای تصحیحی کمیته استیناف
برگزاری دهمین دوره لیگ کشتی پادوبنی در مسکو
سرمربی دندر: نگاه جهانبخش به جام جهانی است
مارسکا: وقت بردن، همه چیز خوب است
پیام خاص کلوپ برای پپ: بالاخره از تو جلو زدم!
پارما ۲ - ۲ میلان/ شاگردان آلگری کامبک خوردند+ فیلم
چلسی ۳ - ۰ وولورهمپتون/ ردهٔ دوم جدول آبی شد+ فیلم
کری خوانی هواداران سرخابی نباید از خط قرمز عبور کند
اوسمار شجاعانه ترکیب پرسپولیس را چیده بود/ تعطیلات فیفا دی به نفع سرخپوشان است