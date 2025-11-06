باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه مرحله دوم مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۱۶ سال دختر آسیا که به میزبانی کشور اردن در شهر امان و در سالن «پرنسس سمیه» برگزار می‌شود، تیم ملی ایران در جدالی نزدیک برابر استرالیا به میدان رفت و در پایان با برتری سه بر دو به پیروزی رسید.

در این مسابقه، تیم ایران در ست نخست با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسید، اما ست دوم را استرالیا با نتیجه ۲۵ بر ۱۶ به سود خود پایان داد. در ست سوم، ملی‌پوشان نوجوان ایران با امتیاز ۲۵ بر ۱۷ بر حریف غلبه کردند و ست چهارم را استرالیا با نتیجه ۲۵ بر ۲۲ از آن خود کرد. در ست پنجم نیز شاگردان شعبان‌خمسه با روحیه بالا موفق شدند با نتیجه ۱۷ بر ۱۵ پیروز شوند و دومین برد خود در مرحله دوم را رقم بزنند.

در جریان ست دوم، بازیکنان تیم ایران نسبت به یکی از تصمیمات داوری اعتراض داشتند؛ در حالی که معتقد بودند توپ با دست بازیکن حریف برخورد کرده است، اما به‌دلیل نبود سیستم ویدیو چک در این مرحله از رقابت‌ها، تصمیم داور قابل بازبینی نبود و امتیاز به سود تیم استرالیا اعلام شد.

در پایان ست دوم، عسل ولی‌پور (لیبرو تیم ملی) دچار حالت تهوع و سرگیجه شد که با حضور پزشک تیم وضعیت او بررسی و بهبود یافت. وی در ست سوم نیز به میدان بازگشت و به بازی ادامه داد.