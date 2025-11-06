ترامپ اعلام کرد که تحریم‌های یک‌جانبه و وضعیت اضطراری ملی علیه ایران، که از سال ۱۹۷۹ اعمال شده است، برای یک سال دیگر تمدید می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز پنج‌شنبه اعلام کرد که وضعیت اضطراری ملی مربوط به ایران که شامل تحریم‌های یک‌جانبه علیه کشورمان است، برای یک سال دیگر تمدید شد.

در بیانیه‌ای که ترامپ در ثبت رسمی فدرال آمریکا منتشر کرد، آمده است: «روابط بین آمریکا و ایران هنوز از سر گرفته نشده است» و «اجرای توافقات دوجانبه امضا شده در ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ ادامه دارد»، در اشاره به توافقات الجزایر که منجر به آزادی دیپلمات‌های آمریکایی شد که پس از انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ بیش از یک سال در تهران در بازداشت بودند. این توافقات اصل عدم مداخله کشور‌ها در امور داخلی یکدیگر را مقرر می‌کند.

ترامپ افزود: «به همین دلیل، وضعیت اضطراری ملی اعلام شده در ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ و اقدامات مرتبط با آن باید پس از ۱۴ نوامبر ۲۰۲۵ نیز معتبر باقی بماند. بنابراین، من تمدید وضعیت اضطراری ملی مربوط به ایران را برای یک سال دیگر اعلام می‌کنم.»

لازم به ذکر است که در ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹، جیمی کارتر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا دستور اجرایی شماره ۱۲۱۷۰ را در پاسخ به بازداشت جاسوسان آمریکایی در تهران صادر کرد و وزارت خزانه‌داری را موظف به مسدود کردن تمامی دارایی‌های رسمی ایران در آمریکا، از جمله حساب‌های بانکی داخلی و شعب خارجی آن، نمود که نخستین تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران به شمار می‌رفت.

منبع: آر تی

Iran (Islamic Republic of)
منصور
۱۳:۵۵ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
ببخشید / مقامات محترم راس مبگن
امریکا بده و روسبه خوبه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
منصور
۱۳:۵۰ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
نمیدونم ترامپ با ملت ما قهره یا با مقامات محترممان
اکثر مقامات محترم خانواده و فرزندانش در امریکا بهمراه مال منالی که بدست اوردن در آسایش کامل در امریکا زندگی میکنن / فقط ملت در تحریم بسر میبرن
فکنم ترامپ قمار باز با مقامات‌محترممان مشکلی نداره
۰
۰
پاسخ دادن
United States of America
منصور
۱۰:۴۸ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
نمیشه با یکی قهر کنی / اوخت با تولیدات پزشکی اش اشتی باشی
با تکنلوژی صنعتی اش اشتی باشی
با تکنولوژی نظامی اش اشتی باشی
این چه قهر کردنیه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۶ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
هیچی دیگه کاسیان تحریم دوباره سو استفاده میکنند خوشحال کاسبان تحریم
۳
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۱ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
آیا ایران میتواند وضعیت اضطراری ملی که کاخ سفید بر علیه کشور دارد بر علیه او اجرا کند یا رابطه مستعمره ست یا چاقو دسته خودشو نمیبره
سالهاست آن کشور وضعیت اضطراری بر علیه کشور ما وضع ولی ما که مستعمره اش هستیم نتوانستیم همین کار را با بکنیم
اگر ثروت زیاد از کشور به آن کشور رفته باشد پس نتیجتا کشور ما مستعمره است حال به هر بهانه ای
۴
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۲۳ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
اگر آمریکا غلطی کند با حملات میکروبی شیمیایی قاره آمریکا نابود خواهد شد
۶
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۳ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
حرف مفت نزن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۳۴ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
ای وای ...... سودی برا ما نداره
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۶ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
جنگ جنگ تا پیروزی.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۳۱ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
در قراداد الجزایر مقرر گردیده درامورات داخلی دخالت نکند اموال ایران آزاد شود
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۹ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
اگر نبود هم تحریم میکرد بعداز بعدازاین صدها هزار تحریم کرده ربطی به لانه جاسوسی ندارد
۵
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۱ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
چه گرفتاری شدیم خداوکیل توی این همه کشور ماشدیم سوژه دنیا
۳
۹
پاسخ دادن
