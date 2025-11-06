باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که وضعیت اضطراری ملی مربوط به ایران که شامل تحریمهای یکجانبه علیه کشورمان است، برای یک سال دیگر تمدید شد.
در بیانیهای که ترامپ در ثبت رسمی فدرال آمریکا منتشر کرد، آمده است: «روابط بین آمریکا و ایران هنوز از سر گرفته نشده است» و «اجرای توافقات دوجانبه امضا شده در ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ ادامه دارد»، در اشاره به توافقات الجزایر که منجر به آزادی دیپلماتهای آمریکایی شد که پس از انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ بیش از یک سال در تهران در بازداشت بودند. این توافقات اصل عدم مداخله کشورها در امور داخلی یکدیگر را مقرر میکند.
ترامپ افزود: «به همین دلیل، وضعیت اضطراری ملی اعلام شده در ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ و اقدامات مرتبط با آن باید پس از ۱۴ نوامبر ۲۰۲۵ نیز معتبر باقی بماند. بنابراین، من تمدید وضعیت اضطراری ملی مربوط به ایران را برای یک سال دیگر اعلام میکنم.»
لازم به ذکر است که در ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹، جیمی کارتر، رئیسجمهور وقت آمریکا دستور اجرایی شماره ۱۲۱۷۰ را در پاسخ به بازداشت جاسوسان آمریکایی در تهران صادر کرد و وزارت خزانهداری را موظف به مسدود کردن تمامی داراییهای رسمی ایران در آمریکا، از جمله حسابهای بانکی داخلی و شعب خارجی آن، نمود که نخستین تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران به شمار میرفت.
منبع: آر تی