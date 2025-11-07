محدودیت‌های ترافیکی امروز جمعه در جاده‌های مازندران اعمال می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محدودیت‌های ترافیکی که از روز چهارشنبه ۱۴ آبان در جاده های مازندران آغاز شده بود تا روز شنبه ۱۷ آبان ادامه دارد.

محدودیت‌های اعلامی پلیس راه

تبصره: اجرای محدودیت‌های مذکور منوط به افزایش حجم تردد در محور‌ها خواهد بود و با توجه به شرایط ترافیکی محور‌ها هرگونه تردد در ساعت و یا نحوه اجرا متحمل خواهد بود.

موتورسیکلت:

۱. موتورسیکلت:

- تردد موتور سیکلت تا ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ از محور‌های کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه، محور تهران - سمنان – مشهد و بالعکس ممنوع می‌باشد.

* تبصره: تردد موتور سیکلت‌های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت‌های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

وسیله نقلیه سبک:

۲. محور چالوس:

(۳-۲) محدودیت قطعی تردد:

- روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ ممنوعیت تردد برای انواع وسایل نقلیه به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

۱) از ساعت ۱۲:۰۰ از ابتدای آزادراه تهران – شمال اعمال محدودیت تردد به مقصد چالوس انجام می‌شود.

۲) از ساعت ۱۳:۰۰ از ابتدای پل زنگوله (انت‌های دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) انسداد بصورت کامل.

۳) از ساعت ۱۵:۰۰ از مرزن آباد به سمت تهران یکطرفه اعمال می‌گردد. (شمال به جنوب)

۴) از ساعت ۲۴:۰۰ طرح اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزن آباد مسیر دو طرفه می‌گردد.

۵) در صورت کم حجم بودن ترافیک محور، اتمام طرح یک طرفه زودتر از زمان اعلامی اجرا می‌گردد.

*تبصره: تردد از مسیر جاده قدیم کرج – چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنین و افراد محلی آزاد بوده، ولی تردد خودرو‌هایی که قصد عزیمت به چالوس در روز‌های اعمال محدودیت جنوب به شمال را دارند از ساعت تعیین شده از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع می‌باشد.

وسیله نقلیه سنگین:

۲. محور چالوس:

(۱-۲) تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع می‌باشد.

۳. محور هراز:

(۱-۳) تردد کلیه تریلر‌ها در محور هراز و بالعکس کماکان ممنوع می‌باشد.

(۲-۳) تردد کلیه کامیون‌ها وکامیونت‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز جمعه از محور هراز ممنوع می‌باشد.

کلیه خودرو‌ها:

*تبصره: تردد از مسیر جاده قدیم کرج – چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنین و افراد محلی آزاد بوده، ولی تردد خودرو‌هایی که قصد عزیمت به چالوس در روز‌های اعمال محدودیت جنوب به شمال را دارند از ساعت تعیین شده از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع می‌باشد.

منبع:مرکز مدیریت راه‌های کشور

برچسب ها: پلیس راه مازندران ، وضعیت راه ها
خبرهای مرتبط
محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته از امروز در جاده‌های مازندران
محدودیت‌های ترافیکی روز جمعه در محورهای شمال
ادامه محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های شمال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استاد اسحاقی، یادگار نغمه‌های ماندگار موسیقی مازندران
۸۵ درصد از مزارع کشت مجدد برنج در بابل برداشت شد
هشدار افزایش دما و خطر آتش‌سوزی در جنگل‌های مازندران
شروع طوفانی گلفام و صدرنشینی شوکاشور در لیگ یک والیبال کشور + فیلم
تساوی وارش نوشهر در روز پراشتباه داوری + فیلم
کنترل ناوگان عمومی در محور‌های مازندران ادامه دارد
آغاز برداشت سویا در گلوگاه همزمان با اعلام قیمت تضمینی دولت
قضاوت داور بابلسری در مسابقات وزنه‌برداری بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی
فعالیت یک واحد دانه‌بندی شن و ماسه در محور هراز متوقف شد
آخرین اخبار
کنترل ناوگان عمومی در محور‌های مازندران ادامه دارد
استاد اسحاقی، یادگار نغمه‌های ماندگار موسیقی مازندران
شروع طوفانی گلفام و صدرنشینی شوکاشور در لیگ یک والیبال کشور + فیلم
تساوی وارش نوشهر در روز پراشتباه داوری + فیلم
فعالیت یک واحد دانه‌بندی شن و ماسه در محور هراز متوقف شد
قضاوت داور بابلسری در مسابقات وزنه‌برداری بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی
۸۵ درصد از مزارع کشت مجدد برنج در بابل برداشت شد
آغاز برداشت سویا در گلوگاه همزمان با اعلام قیمت تضمینی دولت
هشدار افزایش دما و خطر آتش‌سوزی در جنگل‌های مازندران
کشف موتور سنگین‌های میلیاردی قاچاق در گلوگاه