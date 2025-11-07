بیجار گفت: متاسفانه وضعیت منابع آبی در استان سیستان و بلوچستان بحرانی است و بیش از ۹۸ درصد از سطح استان با خشکسالی مطلق مواجه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - سال آبی جاری با ثبت بارش ناچیز ۲.۳ میلیمتری در ۳۴ روز ابتدایی، یکی از خشک‌ترین نیم‌قرن اخیر را برای کشور رقم زده است.

 این میزان بارش در مقایسه با ۹.۳ میلیمتر ثبت شده در مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۷۵ درصدی را نشان می‌دهد.

بررسی آمار‌های رسمی شرکت مدیریت منابع آب ایران حاکی از آن است که بارش‌های ۲.۳ میلیمتری سال آبی جاری در مقایسه با میانگین ۱۳ میلیمتری بلندمدت (۵۷ ساله) در همین بازه زمانی، افت ۸۲ درصدی را نسبت به شرایط نرمال نشان می‌دهد.

منصور بیجار استاندار سیستان و بلوچستان در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: آمار‌ها در سال زراعی جاری نشان می‌دهد که متاسفانه وضعیت منابع آبی در استان سیستان و بلوچستان بحرانی است و بیش از ۹۸ درصد از سطح استان با خشکسالی مطلق مواجه است.

وی گفت: طی یک سال اخیر، کمترین میزان بارش نسبت به متوسط ۵۰ ساله در سطح استان به ثبت رسیده است. این وضعیت در حوزه سیستان به دلیل وابستگی شدید کشاورزی و دامپروری این منطقه به رودخانه هیرمند، مزید بر علت شده است. عدم آورد رودخانه هیرمند در یک سال گذشته، منطقه را با چالش‌های جدی رو‌به‌رو کرده است.

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: در حوزه سیستان، به جز ظرفیت چاهک‌ها، گلخانه‌ها و فعالیت‌های محدود کشاورزی و دامپروری، زیرساخت دیگری برای تأمین معیشت وجود ندارد و متأسفانه این مشکل هم اکنون در آن منطقه به شدت احساس می‌شود. این خشکسالی فراگیر، ایجاب می‌کند که با جدیت بیشتری در حوزه‌های مرتبط برنامه‌ریزی و اقدامات حمایتی صورت پذیرد تا شاهد اتفاقات خوبی در آینده باشیم.

برچسب ها: خشکسالی ، سیستان و بلوچستان
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۳۵ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
لنجها باید بادبانهای مخصوص جمع آوری آب بارون بزنن و برن تو جاهای طوفانی و آب بارون رو تو مخازنشون جمع کنن و بیارن ساحل و بفروشن به سازمان آب
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۱۰ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
آب شیرین کن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۰ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
مهم نیست
مهم اینه بچه های غزه آب و غذا ندارن
۱
۰
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۲:۳۲ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
باید مجوز کشت شدیدا کنترل شده تریاک بهشون داده بشه تا اقلا از گرسنگی نمیرن
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بلوچستان
۱۰:۴۵ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
100درصدنه کشاورزی مونده نه دامداری هیچی بیشتر مردم فقط با یارانه بهزیستی کمیته امدادبه بدبختی زندگی میکند
99درصدبیکارندچون شغلی نیست بهداشت درمان دیگه بماندبیشترمردم فقیرند
۰
۴
پاسخ دادن
دیدار رئیس جمعیت هلال‌احمر با سفیر عربستان در تهران