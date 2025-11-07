باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شورای امنیت سازمان ملل مذاکرات خود را درباره طرح پیشنهادی آمریکا برای تشکیل یک نیروی بینالمللی در غزه آغاز خواهد کرد. این طرح که توسط دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا ارائه شده، تشکیل یک نهاد حکومتی انتقالی و استقرار یک نیروی تثبیتکننده بینالمللی با دوره مأموریت دوساله را پیشبینی میکند.
پیشنویس قطعنامه روز چهارشنبه به طور رسمی در اختیار اعضای شورای امنیت قرار گرفت و به گفته مقامات آمریکایی، کشورهای مصر، قطر، عربستان سعودی، ترکیه و امارات متحده عربی از این متن حمایت میکنند. یک مقام ارشد آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، به رویترز گفت: «پیام ما این است که اگر منطقه با ما همراه باشد، شورای امنیت نیز باید چنین کند.»
بر اساس پیشنویس قطعنامه، این نیروی بینالمللی مجاز خواهد بود از «کلیه اقدامات لازم» - که در ادبیات دیپلماتیک به معنای استفاده از زور است - برای اجرای مأموریت خود استفاده کند. مأموریت این نیرو شامل حفاظت از غیرنظامیان، تأمین امنیت عملیات کمکرسانی بشردوستانه، ایمنسازی مناطق مرزی با اسرائیل و مصر و همکاری با یک نیروی پلیس فلسطینی آموزشدیده خواهد بود.
یکی از موارد کلیدی در این پیشنویس، اختیار نیروی بینالمللی برای خلع سلاح گروههای مسلح از جمله حماس است. مقام آمریکایی گفت که اگرچه انتظار میرود حماس طبق توافق، سلاحهای خود را تحویل دهد، اما این نیرو مجوز لازم برای خلع سلاح آنها را خواهد داشت.
پیشبینی میشود این نیرو حدود ۲۰٬۰۰۰ پرسنل داشته باشد. آمریکا قصد ندارد نیروی نظامی خود را به غزه اعزام کند، اما با کشورهایی مانند اندونزی، امارات متحده عربی، مصر، قطر، ترکیه و آذربایجان برای مشارکت در این نیرو گفتوگو کرده است.
ترامپ به خبرنگاران گفت که این نیرو «به زودی» مستقر خواهد شد. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا نیز تأکید کرد کشورهای داوطلب برای اعزام نیرو، به مجوز سازمان ملل نیاز دارند.
این طرح در شرایطی مطرح میشود که آتشبس شکننده بین اسرائیل و حماس یک ماه است که برقرار شده است. یک مقام آمریکایی در این باره هشدار داد: «زمان به نفع ما نیست. آتشبس برقرار است، اما شکننده است و ما نمیتوانیم در گیرودار ویرایش متون در شورا غرق شویم.»
