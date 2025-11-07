شورای امنیت سازمان ملل مذاکرات درباره طرح پیشنهادی آمریکا برای تشکیل یک نیروی بین‌المللی در غزه را آغاز خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شورای امنیت سازمان ملل مذاکرات خود را درباره طرح پیشنهادی آمریکا برای تشکیل یک نیروی بین‌المللی در غزه آغاز خواهد کرد. این طرح که توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا ارائه شده، تشکیل یک نهاد حکومتی انتقالی و استقرار یک نیروی تثبیت‌کننده بین‌المللی با دوره مأموریت دوساله را پیش‌بینی می‌کند.

پیش‌نویس قطعنامه روز چهارشنبه به طور رسمی در اختیار اعضای شورای امنیت قرار گرفت و به گفته مقامات آمریکایی، کشور‌های مصر، قطر، عربستان سعودی، ترکیه و امارات متحده عربی از این متن حمایت می‌کنند. یک مقام ارشد آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، به رویترز گفت: «پیام ما این است که اگر منطقه با ما همراه باشد، شورای امنیت نیز باید چنین کند.»

بر اساس پیش‌نویس قطعنامه، این نیروی بین‌المللی مجاز خواهد بود از «کلیه اقدامات لازم» - که در ادبیات دیپلماتیک به معنای استفاده از زور است - برای اجرای مأموریت خود استفاده کند. مأموریت این نیرو شامل حفاظت از غیرنظامیان، تأمین امنیت عملیات کمک‌رسانی بشردوستانه، ایمن‌سازی مناطق مرزی با اسرائیل و مصر و همکاری با یک نیروی پلیس فلسطینی آموزش‌دیده خواهد بود.

یکی از موارد کلیدی در این پیش‌نویس، اختیار نیروی بین‌المللی برای خلع سلاح گروه‌های مسلح از جمله حماس است. مقام آمریکایی گفت که اگرچه انتظار می‌رود حماس طبق توافق، سلاح‌های خود را تحویل دهد، اما این نیرو مجوز لازم برای خلع سلاح آنها را خواهد داشت.

پیش‌بینی می‌شود این نیرو حدود ۲۰٬۰۰۰ پرسنل داشته باشد. آمریکا قصد ندارد نیروی نظامی خود را به غزه اعزام کند، اما با کشور‌هایی مانند اندونزی، امارات متحده عربی، مصر، قطر، ترکیه و آذربایجان برای مشارکت در این نیرو گفت‌و‌گو کرده است.

ترامپ به خبرنگاران گفت که این نیرو «به زودی» مستقر خواهد شد. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا نیز تأکید کرد کشور‌های داوطلب برای اعزام نیرو، به مجوز سازمان ملل نیاز دارند.

این طرح در شرایطی مطرح می‌شود که آتش‌بس شکننده بین اسرائیل و حماس یک ماه است که برقرار شده است. یک مقام آمریکایی در این باره هشدار داد: «زمان به نفع ما نیست. آتش‌بس برقرار است، اما شکننده است و ما نمی‌توانیم در گیرودار ویرایش متون در شورا غرق شویم.»

منبع: رویترز

برچسب ها: شورای امنیت ، سازمان ملل ، غزه
خبرهای مرتبط
فاش شدن سند محرمانه آمریکا در شورای امنیت: نیروی بین‌المللی در راه غزه!
ادعای آمریکا: خلع سلاح حماس در راه است
آمریکا پیش‌نویس قطعنامه سازمان ملل در مورد غزه را با اعضای شورای امنیت به اشتراک می‌گذارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۷ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
دیدن نیروهای بین المللی در مرز لبنان کارشون (کمک به اسراییل برای حمله به لبنان) را درست انجام می دهند حالا رفتن سراغ غزه.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۳ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
می خواهند به لبنان حمله کنند نیروی بین ال ملل در غزه لبنان
به زودی مانند غزه خواهد شد
۰
۱
پاسخ دادن
واکاوی اهمیت انتخابات عراق برای امنیت ملی ایران
کلینتون‌ها پشت پرده و علت سرنگونی دولت بنگلادش
سرقت اعضای بدن از پیکرهای فلسطینیان به وضوح مشخص است
تخلیه بیش از ۹۰۰ هزار نفر در فیلیپین در پی نزدیک شدن اَبَرطوفان
شکایت علیه ترامپ به اتهام جاسوسی با نرم افزار‌های اسرائیلی از مهاجران
استولتنبرگ: از تهدید ترامپ برای خروج از پیمان ناتو می‌ترسیدم
عملیات پیشگیرانه سوریه علیه هسته‌های مخفی داعش
سازمان ملل: غیرنظامیان در سودان با جنایات غیرقابل تصوری مواجه هستند
سفر بن‌سلمان به واشنگتن؛ خواب خوش اسرائیل برای عادی‌سازی روابط
زلزله ۶.۰۷ ریشتری در جزایر آندامان هند
آخرین اخبار
استانبول میزبان اجلاس بین‌المللی دو روزه کمک‌های بشردوستانه به غزه است
سفر ویتکاف و کوشنر به فلسطین اشغالی برای پیگیری اجرای طرح ترامپ
۸ مفقود در پی برخورد قایق ماهیگیری و شناور تجاری در شرق چین
حماس، اسرائیل را مسئول هرگونه درگیری با مبارزانش در رفح می‌داند
هشدار سازمان ملل درباره وخامت اوضاع انسانی در غزه با نزدیک شدن زمستان
دیدار سه جانبه هیئت ترکیه با نمایندگان افغانستان و پاکستان درباره آتش‌بس
شکایت علیه ترامپ به اتهام جاسوسی با نرم افزار‌های اسرائیلی از مهاجران
جولانی با نمایندگان سازمان‌های سوری در واشنگتن دیدار کرد
هیأتی از طالبان عازم ایران شد
فرار گسترده سربازان از ارتش اوکراین
حماس: جسد سرباز اسرائیلی امروز به رژیم صهیونیستی تحویل داده می‌شود
ژاپن در پی زلزله ۶.۷ ریشتری هشدار سونامی صادر کرد
تماس تلفنی وزیران خارجه ایران و طالبان درباره روابط دوجانبه و مذاکرات استانبول
استولتنبرگ: از تهدید ترامپ برای خروج از پیمان ناتو می‌ترسیدم
سرقت اعضای بدن از پیکرهای فلسطینیان به وضوح مشخص است
هشدار طالبان درباره قاچاق مواد شیمیایی و رشد تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان
دیدار مقامات ورزشی ایران و طالبان برای تقویت همکاری‌های دوجانبه
پاریس از حملات آمریکا در کارائیب انتقاد کرد
سفر بن‌سلمان به واشنگتن؛ خواب خوش اسرائیل برای عادی‌سازی روابط
اعلام آمادگی لاوروف برای دیدار با وزیر خارجه آمریکا
صدای همدلی از مشهد تا افغانستان؛ کمک خیرین مهاجر برای زمستان + فیلم
چین دو ماهواره آزمایشی را به مدار پرتاب کرد
زلزله ۶.۰۷ ریشتری در جزایر آندامان هند
واکاوی اهمیت انتخابات عراق برای امنیت ملی ایران
اوکراین در تلاش برای بازیابی تامین انرژی با وجود کاهش ظرفیت تولید برق به «صفر»
تخلیه بیش از ۹۰۰ هزار نفر در فیلیپین در پی نزدیک شدن اَبَرطوفان
چین محدودیت‌های صادراتی علیه آمریکا را لغو کرد
هیئت سازمان ملل خواستار «آگاهی و مسئولیت‌پذیری» در انتخابات پارلمانی عراق شد
سازمان ملل: غیرنظامیان در سودان با جنایات غیرقابل تصوری مواجه هستند
عملیات پیشگیرانه سوریه علیه هسته‌های مخفی داعش