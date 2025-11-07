جانشین پلیس راه راهور فراجا همزمان با موج سفر‌های پایان هفته، از اجرای طرح‌های ویژه مدیریت ترافیک در مسیر‌هایی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی اظهار داشت: بر اساس اعلام پلیس، محور چالوس به‌صورت مرحله‌ای بسته خواهد شد و در محور‌های هراز و فشم نیز محدودیت‌ها و یک‌طرفه‌سازی‌های مقطعی اعمال می‌شود.

جانشین پلیس راه راهور فراجا افزود: با توجه به پیش‌بینی افزایش حجم سفر‌ها و تراکم سنگین خودرو‌ها در مسیر‌های شمالی، از صبح امروز، جمعه ۱۶ آبان، برنامه ویژه مدیریت ترافیک در چند محور اصلی کشور اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: در محور چالوس از ساعت ۱۲ ورود خودرو‌ها به آزاد راه تهران–شمال برای حرکت به سمت چالوس کنترل و محدود می‌شود و از ساعت ۱۳ مسیر از محدوده پل زنگوله تا شهر چالوس به طور کامل مسدود خواهد بود و از ساعت ۱۵ مسیر مرزن‌آباد به سمت کرج یک‌طرفه می‌شود تا جریان ترافیک فقط به سمت جنوب برقرار باشد.

محبی افزود: این محدودیت‌ها تا ساعت ۲۴ ادامه دارد و در صورت کاهش ترافیک، محور زودتر بازگشایی خواهد شد.

وی گفت: رفت‌وآمد ساکنان محلی در محور قدیم تا پل زنگوله امکان‌پذیر است، اما ورود خودرو‌هایی که مقصد نهایی آنها شهر چالوس باشد، ممنوع خواهد بود.

 

جانشین پلیس راه راهور فراجاتصریح کرد: در محور هراز نیز تردد تریلر‌ها همچنان ممنوع است و کامیون و کامیونت‌ها (به‌جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت هشت صبح تا ۲۴ مجاز به تردد نیستند.

وی خاطرنشان کرد: در صورت شکل‌گیری ترافیک سنگین، احتمال یک‌طرفه‌سازی لحظه‌ای برخی مقاطع محور وجود دارد.

محبی اعلام کرد: محور فشم در مسیر فشم – تهران نیز به‌منظور تسهیل در تخلیه بار ترافیکی، از ساعت ۱۷ تا ۲۰ خروجی مسیر به‌صورت یک‌طرفه اجرا می‌شود.

جانشین پلیس راه راهور فراجا با توصیه به رانندگان برای تنظیم زمان سفر در ساعات کم‌تردد، گفت: مسافران باید دستور‌های مأموران پلیس و تابلو‌های نصب‌شده در مسیر را بدون هیچ‌گونه تردیدی رعایت کنند. تمام واحد‌های عملیاتی پلیس راه در محور‌های شمالی کشور مستقر هستند و دوربین‌های نظارتی نیز وضعیت تردد را به‌صورت لحظه‌ای پایش می‌کنند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۰ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
اینا رو با سایرن مقایسه نفرمایین اینا ظاهرا نمای انسان دارند
۰
۰
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۲:۴۸ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
بی فرهنگی باعث نابودی محیط زییست میشه لطفا سریعتر فکر کنید شمال در خطر نابودی هست
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۰ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
جالبه
همه مینالن
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۹ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
بنزین هم گرون شد باز اینها شمال رو نابود می کنند
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۱ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
این نشان می دهد که وضع اقتصادی آنقدر هم بد نیست ،
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۲ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
تنها راه گرانی بنزین است هیچ طور دیگری این مردم انگاری سر جای خود نمی‌نشیند بیرون رفتن های الکی
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۱ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
در تاریخ هیچ کشوری وجود نداره هر هفته برن سفر بنزین گرون کنید یا محدودیت سفر بذارید
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۳ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
هر هفته که کسی سفر نمی‌رود ادامای دیگه ای هستند مردم تو دود شهرهاشون به تنگ اند آلودگی هوا همه را داره خفه می‌کنه
