رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: با توجه به فصل برداشت حبوبات، قیمت نوسانی ندارد و از طرفی با توزیع برنج تنظیم بازار، قیمت کاهش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: با توجه به فصل برداشت حبوبات، شاهد ثبات قیمت طی ۲۰ تا ۲۵ روز اخیر هستیم به طوریکه هیچ گونه نوسان قیمتی در بازار شاهد نیستیم.

وی قیمت هرکیلو لوبیا چیتی در عمده فروشی ها را ۳۴۵ تا ۳۸۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: قیمت لوبیا چیتی در بازار تثبیت شده به طوریکه نوسان قیمتی در دین‌حوزه نداشتیم.

کنگری قیمت هرکیلو شکر را ۴۹ هزارتومان اعلام کرد و گفت: قیمت شکر در بنکداری ها کمتر از نرخ‌مصوب در حال توزیع است.

به گفته رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، در بازار روغن کماکان شاهد مشکل حاشیه سود هستیم که گویا قرار است در دستورکار قرار بگیرد.

وی ادامه داد: طی روزهای اخیر عرضه برنج هندی تنظیم بازار را آغاز کردیم که این امر منجر به کاهش قیمت برنج هندی در عمده فروشی ها شده است.

کنگری قیمت مصوب هرکیلو برنج پاکستانی در بنکداری ها را ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: در حال حاضر بنکداری ها برنج پاکستانی را با قیمت ۱۷۰ تا ۱۹۰ هزارتومان تامین می کنند چراکه عدم واردات منجر به توزیع قطره چکانی در بازار شده است.