رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: با توجه به فصل برداشت حبوبات، قیمت نوسانی ندارد و از طرفی با توزیع برنج تنظیم بازار، قیمت کاهش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی  گفت: با توجه به فصل برداشت حبوبات، شاهد ثبات قیمت طی ۲۰ تا ۲۵ روز اخیر هستیم به طوریکه هیچ گونه نوسان قیمتی در بازار شاهد نیستیم.

وی قیمت هرکیلو لوبیا چیتی در عمده فروشی ها را ۳۴۵ تا ۳۸۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: قیمت لوبیا چیتی در بازار تثبیت شده به طوریکه نوسان قیمتی در دین‌حوزه نداشتیم.

کنگری قیمت هرکیلو شکر را ۴۹ هزارتومان اعلام کرد و گفت: قیمت شکر در بنکداری ها کمتر از نرخ‌مصوب در حال توزیع است.

به گفته رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، در بازار روغن کماکان شاهد مشکل حاشیه سود هستیم که گویا قرار است در دستورکار قرار بگیرد.

وی ادامه داد: طی روزهای اخیر عرضه برنج هندی تنظیم بازار را آغاز کردیم که این امر منجر به کاهش قیمت برنج هندی در عمده فروشی ها شده است.

کنگری قیمت مصوب هرکیلو برنج پاکستانی در بنکداری ها را ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: در حال حاضر بنکداری ها برنج پاکستانی را با قیمت ۱۷۰ تا ۱۹۰ هزارتومان تامین می کنند چراکه عدم واردات منجر به توزیع قطره چکانی در بازار شده است.

برچسب ها: اقلام اساسی ، بازار برنج ، بازار روغن
خبرهای مرتبط
توقف ۱۰ ماهه تخصیص ارز، واردات برنج را متوقف کرده است
۱۰۰ هزار تن برنج وارداتی بخش خصوصی در گمرکات کشور است
در بازار اقلام اساسی چه می‌گذرد؟ / عرضه برنج پاکستانی ۳ برابر نرخ مصوب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
بی نام و نشان
۱۴:۲۰ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
هر وقت قیمت تمام حبوبات و تمام لبنیات به مرز 100 هزار تومان رسید ما مردم حرف شما را باور می کنیم ولا غیر. گوشت و مرغ و تخم مرغ و میوه و تره بار هم به همین صورت. ولا غیر و اگر غیر از این باشد شما مقامات و مسولین دروغ می گویید و کاسه ای زیر نیم کاسه دارید. نان و چای و سایر مایحتاج مردم هم همینطور.
۱
۲
پاسخ دادن
دلایل عدم بارش باران در پاییز اعلام شد+ فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴
تکذیب شایعه «ابر دزدی» از ایران؛ جابجایی ابر‌ها هنوز در توان بشر نیست
ردپای افزایش نرخ ارز در گرانی پرواز‌های داخلی/ بلیت هواپیما برای طبقه متوسط جامعه هم آرزو شد!
منابع آبی تهران پاسخگوی عبور ایمن از ماه‌های پیش‌رو نیست
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
قطارهای کانتینری روسی در راه تهران
کمبودی در عرضه مرغ گرم نداریم/ قیمت هرکیلو مرغ گرم برای مصرف کننده ۱۳۵ هزارتومان
هشت شرکت پروژه جدید در مسیر پذیره نویسی بورس تهران+ فیلم
اخراج کارمندان دارای حداقل ۳ فرزند و بانوان باردار یا دارای فرزند شیرخوار ممنوع شد
آخرین اخبار
پرداخت ارز ترجیحی ادامه خواهد داشت
اراضی نهضت ملی مسکن قرار نبود رایگان به متقاضیان داده شود/ اصراف در تخصیص زمین ممنوع+ فیلم
اضافه شدن ۴۷ هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی کشور/ تبصره ماده ۵۰ در حال بازنگری است+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۸ آبان ماه
ثبت یک میلیون و ۳۰۰ هزار آزمایش خاک در پروژه‌های مسکونی / اجازه بهره‌برداری پروژه بدون استاندارد داده نمی‌شود
مدیریت فشار آب را قبلا هم اطلاع‌رسانی کرده بودیم
فساد اقتصادی موجب فرار سرمایه می‌شود
کاهش ۲۶ میلیارد مترمکعبی آب کشاورزی
خرید و فروش نهاده در بازار آزاد ممنوع است
وعده یکپارچه‌سازی کد گمرکی منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی
ریزش بیش از ۷۲ هزار واحدی شاخص کل بورس
سالانه ۹۵ هزار کیلومتر پایش شبکه راه‌های کشور انجام می‌شود
قیمت هرکیلو خرمای پیارم به ۴۰۰ هزارتومان رسید
شرایط اعمال معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی اوراق گواهی سپرده کالایی
رونمایی از شاخص‌های جدید بورس تهران تا پایان سال
انجام ۷۰ میلیون متر مکعب لایروبی از بنادر کشور/ ایران به خودکفایی در عملیات لایروبی رسید
۱۵ درصد از کل نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور نیروگاه‌های انشعابی یا خانگی هستند
تأمین پایدار گاز در زمستان/عسلویه تأمین‌کننده بیش از ۷۰ درصد گاز کشور +فیلم
قطارهای کانتینری روسی در راه تهران
اخراج کارمندان دارای حداقل ۳ فرزند و بانوان باردار یا دارای فرزند شیرخوار ممنوع شد
تکذیب شایعه «ابر دزدی» از ایران؛ جابجایی ابر‌ها هنوز در توان بشر نیست
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴
آسانسور‌های مسکن مهر تعیین تکلیف شد
فرصت ویژه توانیر برای صنایع انرژی‌بر؛ افزایش سقف مصرف برق در ازای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی
دلایل عدم بارش باران در پاییز اعلام شد+ فیلم
هشت شرکت پروژه جدید در مسیر پذیره نویسی بورس تهران+ فیلم
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۳ درصد+ عکس
منابع آبی تهران پاسخگوی عبور ایمن از ماه‌های پیش‌رو نیست
کمبودی در عرضه مرغ گرم نداریم/ قیمت هرکیلو مرغ گرم برای مصرف کننده ۱۳۵ هزارتومان