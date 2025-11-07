یک بسته مشکوک حاوی پودر سفیدرنگ ناشناخته که به پایگاه مشترک اندروز در مریلند تحویل داده شد، منجر به مسمومیت و بیماری چندین نفر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بسته مشکوکی که به یک پایگاه نظامی آمریکا در مریلند تحویل داده شد، منجر به مسمومیت چندین نفر و انتقال تعدادی به بیمارستان شده است.

به گزارش سی‌ان‌ان، این بسته حاوی پودر سفیدرنگ ناشناخته‌ای بود که پس از باز شدن در پایگاه مشترک اندروز - واقع در حومه واشنگتن دی. سی - موجب بیماری افراد حاضر در محل شد.

مقامات پایگاه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند: «به عنوان یک اقدام احتیاطی، ساختمان اصلی و ساختمان‌های متصل به آن تخلیه شد و محدوده امن در اطراف منطقه برقرار گردید.»

بر اساس این گزارش، عوامل اولیه پاسخگو در پایگاه اندروز به محل حادثه اعزام شدند و تأیید کردند که «هیچ تهدید فوری» وجود ندارد. پرونده به دفتر تحقیقات ویژه تحویل داده شده و تحقیقات در جریان است.

سی‌ان‌ان با استناد به یکی از منابع آگاه افزود: «اگرچه آزمایش اولیه تیم مواد خطرناک (HAZMAT) وجود هیچ ماده خطرناکی را نشان نداد، اما تحقیقات همچنان ادامه دارد.»

وزارت جنگ آمریکا و پایگاه مشترک اندروز بلافاصله به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ نداده‌اند.

منبع: سی ان ان

برچسب ها: بسته مشکوک ، پایگاه نظامی
خبرهای مرتبط
بلژیک: حمله ۳ پهپاد به پایگاه هوایی ما عملیات عمدی بود
فرودگاه مونیخ آلمان بازگشایی شد
جلسه بی‌سابقه فرماندهان ارتش آمریکا در پایگاهی نزدیک واشنگتن با دعوت مرموز ترامپ
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
واکاوی اهمیت انتخابات عراق برای امنیت ملی ایران
کلینتون‌ها پشت پرده و علت سرنگونی دولت بنگلادش
سرقت اعضای بدن از پیکرهای فلسطینیان به وضوح مشخص است
تخلیه بیش از ۹۰۰ هزار نفر در فیلیپین در پی نزدیک شدن اَبَرطوفان
شکایت علیه ترامپ به اتهام جاسوسی با نرم افزار‌های اسرائیلی از مهاجران
استولتنبرگ: از تهدید ترامپ برای خروج از پیمان ناتو می‌ترسیدم
عملیات پیشگیرانه سوریه علیه هسته‌های مخفی داعش
سازمان ملل: غیرنظامیان در سودان با جنایات غیرقابل تصوری مواجه هستند
سفر بن‌سلمان به واشنگتن؛ خواب خوش اسرائیل برای عادی‌سازی روابط
زلزله ۶.۰۷ ریشتری در جزایر آندامان هند
آخرین اخبار
استانبول میزبان اجلاس بین‌المللی دو روزه کمک‌های بشردوستانه به غزه است
سفر ویتکاف و کوشنر به فلسطین اشغالی برای پیگیری اجرای طرح ترامپ
۸ مفقود در پی برخورد قایق ماهیگیری و شناور تجاری در شرق چین
حماس، اسرائیل را مسئول هرگونه درگیری با مبارزانش در رفح می‌داند
هشدار سازمان ملل درباره وخامت اوضاع انسانی در غزه با نزدیک شدن زمستان
دیدار سه جانبه هیئت ترکیه با نمایندگان افغانستان و پاکستان درباره آتش‌بس
شکایت علیه ترامپ به اتهام جاسوسی با نرم افزار‌های اسرائیلی از مهاجران
جولانی با نمایندگان سازمان‌های سوری در واشنگتن دیدار کرد
هیأتی از طالبان عازم ایران شد
فرار گسترده سربازان از ارتش اوکراین
حماس: جسد سرباز اسرائیلی امروز به رژیم صهیونیستی تحویل داده می‌شود
ژاپن در پی زلزله ۶.۷ ریشتری هشدار سونامی صادر کرد
تماس تلفنی وزیران خارجه ایران و طالبان درباره روابط دوجانبه و مذاکرات استانبول
استولتنبرگ: از تهدید ترامپ برای خروج از پیمان ناتو می‌ترسیدم
سرقت اعضای بدن از پیکرهای فلسطینیان به وضوح مشخص است
هشدار طالبان درباره قاچاق مواد شیمیایی و رشد تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان
دیدار مقامات ورزشی ایران و طالبان برای تقویت همکاری‌های دوجانبه
پاریس از حملات آمریکا در کارائیب انتقاد کرد
سفر بن‌سلمان به واشنگتن؛ خواب خوش اسرائیل برای عادی‌سازی روابط
اعلام آمادگی لاوروف برای دیدار با وزیر خارجه آمریکا
صدای همدلی از مشهد تا افغانستان؛ کمک خیرین مهاجر برای زمستان + فیلم
چین دو ماهواره آزمایشی را به مدار پرتاب کرد
زلزله ۶.۰۷ ریشتری در جزایر آندامان هند
واکاوی اهمیت انتخابات عراق برای امنیت ملی ایران
اوکراین در تلاش برای بازیابی تامین انرژی با وجود کاهش ظرفیت تولید برق به «صفر»
تخلیه بیش از ۹۰۰ هزار نفر در فیلیپین در پی نزدیک شدن اَبَرطوفان
چین محدودیت‌های صادراتی علیه آمریکا را لغو کرد
هیئت سازمان ملل خواستار «آگاهی و مسئولیت‌پذیری» در انتخابات پارلمانی عراق شد
سازمان ملل: غیرنظامیان در سودان با جنایات غیرقابل تصوری مواجه هستند
عملیات پیشگیرانه سوریه علیه هسته‌های مخفی داعش