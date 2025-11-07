یک بسته مشکوک حاوی پودر سفیدرنگ ناشناخته که به پایگاه مشترک اندروز در مریلند تحویل داده شد، منجر به مسمومیت و بیماری چندین نفر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بسته مشکوکی که به یک پایگاه نظامی آمریکا در مریلند تحویل داده شد، منجر به مسمومیت چندین نفر و انتقال تعدادی به بیمارستان شده است.

به گزارش سی‌ان‌ان، این بسته حاوی پودر سفیدرنگ ناشناخته‌ای بود که پس از باز شدن در پایگاه مشترک اندروز - واقع در حومه واشنگتن دی. سی - موجب بیماری افراد حاضر در محل شد.

مقامات پایگاه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند: «به عنوان یک اقدام احتیاطی، ساختمان اصلی و ساختمان‌های متصل به آن تخلیه شد و محدوده امن در اطراف منطقه برقرار گردید.»

بر اساس این گزارش، عوامل اولیه پاسخگو در پایگاه اندروز به محل حادثه اعزام شدند و تأیید کردند که «هیچ تهدید فوری» وجود ندارد. پرونده به دفتر تحقیقات ویژه تحویل داده شده و تحقیقات در جریان است.

سی‌ان‌ان با استناد به یکی از منابع آگاه افزود: «اگرچه آزمایش اولیه تیم مواد خطرناک (HAZMAT) وجود هیچ ماده خطرناکی را نشان نداد، اما تحقیقات همچنان ادامه دارد.»

وزارت جنگ آمریکا و پایگاه مشترک اندروز بلافاصله به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ نداده‌اند.

منبع: سی ان ان