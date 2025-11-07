باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
شهدا، پرچمدار ارزش‌های اسلام + فیلم

شهدا، پرچمدار ارزش‌های اسلام هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ توصیهٔ رهبر انقلاب برای پاسداشت از امانتِ خونِ شهیدان با حفاظت از ارزش‌ها را مشاهده می‌کنید.

