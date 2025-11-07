باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - فرودگاه لیژ در بلژیک برای مدتی کوتاه و به دلیل مشاهده یک پهپاد، تمامی پروازهای خود را متوقف کرد. این دومین بار در طول این هفته است که چنین رویدادی در فرودگاههای این کشور رخ میدهد.
روز سهشنبه نیز گزارشهایی از مشاهده پهپادها بر فراز فرودگاههای بروکسل پایتخت بلژیک و لیژ در شرق بلژیک دریافت شد که این امر موجب انحراف مسیر بسیاری از پروازهای ورودی و توقف شمار دیگری از پروازهای خروجی گردید.
مشاهده پهپادها بر فراز فرودگاهها و پایگاههای نظامی در روزهای اخیر به پدیدهای مکرر در بلژیک تبدیل شده و طی ماههای گذشته نیز موجب اختلالات گستردهای در سراسر اروپا شده است. این حوادث تاکنون منجر به تعطیلی موقت فرودگاهها در چندین کشور از جمله سوئد شده است.
برخی مقامات، این رویدادها را به «جنگ ترکیبی» روسیه نسبت دادهاند، ادعایی که مسکو هرگونه دخالت در این حوادث را رد کرده است. دولت بلژیک روز پنجشنبه جلسه اضطراری با حضور وزیران کلیدی و مقامات امنیتی تشکیل داد تا به آنچه وزیر دفاع این کشور «یک حمله هماهنگ» خوانده است، رسیدگی کند.
منبع: رویترز