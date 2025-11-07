باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - مسابقات وزنه‌برداری نظامیان جهان (سیزم) با شرکت ۶۰ وزنه بردار از ۸ کشور در سالن ورزشی سرداران شهید نوبخت بابلسر برگزار شد که تیم کره‌شمالی با کسب ۶۳۶/۸ امتیاز بر سکوی قهرمانی ایستاد و ایران با ۵۷۷/۸ امتیاز نایب قهرمان شد.

تیم ۵۶۴/۸ امتیازی روسیه در رقابتی نزدیک و تنگاتنگ و تنها با ۲ امتیاز اختلاف نسبت به ازبکستان در جایگاه سوم قرار گرفت.

ری رینگ وزنه بردار دسته ۷۹ کیلو کره شمالی با شکستن رکورد جهانی به عنوان بهترین وزنه بردار انتخاب شد.

علیرضا اسفندیاری از ایران نیز عنوان قوی‌ترین وزنه بردار رقابت‌های وزنه‌برداری نظامیان جهان را کسب کرد.

نخستین دوره مسابقات وزنه‌برداری نظامیان جهان (سیزم) در سطح قابل و با میزبانی خوب ایران همراه بود و رضایت شرکت‌کنندگان را به دنبال داشت.

نتایج کامل مسابقات بدین شرح می‌باشد.

وزن ۶۰ کیلوگرم

حرکت یک ضرب:

۱- آن سونگ گون از کره شمالی ۱۲۸ کیلو ۲- کیم یون سونگ از کره شمالی ۱۲۷ کیلو ۳- اولگ پروکوپیف از روسیه ۱۱۲ کیلو

حرکت دوضرب:

۱- کیم یون سونگ از کره شمالی ۱۵۷ کیلو ۲- آن سونگ گون از کره شمالی ۱۴۵ کیلو ۳- اصیلبک یوسوپوف از ازبکستان ۱۴۲ کیلو

مجموع حرکات:

۱- کیم یون سونگ از کره شمالی ۲۸۴ کیلو ۲- آن سونگ گون از کره‌شمالی ۲۷۳ کیلو ۳- اصیلبک یوسوپوف از ازبکستان ۲۴۸ کیلو

وزن ۶۵ کیلوگرم

یک ضرب:

۱- کیم سونگ هون از کره شمالی ۱۲۷ کیلو ۲- کیم چونگ گوک از کره شمالی ۱۲۳ کیلو ۳- محراب دواسری از ایران ۱۲۲ کیلو

دو ضرب:

۱- کیم چونگ گوک از کره شمالی ۱۶۶ کیلو ۲- کیم سونگ هون از کره شمالی ۱۶۱ کیلو ۳- محراب دواسری از ایران ۱۵۴ کیلو

مجموع:

۱- کیم چونگ گوک از کره شمالی ۲۸۹ کیلو ۲- کیم سونگ هون ۲۸۸ کیلو ۳- محراب دواسری از ایران ۲۷۶ کیلو

دسته ۷۱ کیلوگرم

حرکت یک ضرب:

۱- خوسین بوی ماتروسلوف از ازبکستان ۱۵۰ کیلو ۲- پاک جونگ جو از کره‌شمالی ۱۴۱ کیلو ۳- هوهانس هوهانسیان از ارمنستان ۱۲۰ کیلو

حرکت دوضرب:

۱- پاک جونگ جو از کره‌شمالی ۱۸۲ کیلو ۲- خوسین بوی ماتروسلوف از ازبکستان ۱۷۲ کیلو ۳- هوهانس هوهانسیان از ارمنستان ۱۶۵ کیلو

مجموع:

۱- پاک جونگ جو از کره‌شمالی ۳۲۳ کیلو ۲- خوسین بوی ماتروسلوف از ازبکستان ۳۲۲ کیلوگرم ۳- هوهانس هوهانسیان از ارمنستان ۲۷۶ کیلو

دسته ۷۹ کیلوگرم

حرکت یک ضرب:

۱- گئورگ سروبیان از روسیه ۱۵۸ کیلوگرم پ ۲- ری رینگ هیون از کره‌شمالی ۱۵۱ کیلو ۳- عبدالعزیز ابلیمجونف از ازبکستان ۱۵۰ کیلوگرم

دو ضرب:

۱- ری رینگ هیون از کره‌شمالی ۲۰۶ کیلو ۲- عبدالعزیز ابلیمجونف از ازبکستان ۱۹۲ کیلو ۳- گئورگ سروبیان از روسیه ۱۷۵ کیلو

مجموع:

۱- ری رینگ هیون از کره‌شمالی ۳۶۶ کیلو ۲- عبدالعزیز ابلیمجونف از ازبکستان ۳۴۲ کیلوگرم ۳- گئورگ سروبیان از روسیه ۳۳۳ کیلوگرم

دسته ۱۱۰ کیلو

یک ضرب:

۱- محمدسعید میموند از ایران ۱۷۱ کیلو ۲- مسعود نصرتی از ایران ۱۶۱ کیلو ۳- روسلان خبیرف از روسیه ۱۶۰ کیلو

دوضرب:

۱- محمدسعید میموند از ایران ۲۰۰ کیلو ۲- روسلان خبیرف از روسیه ۱۹۸ کیلو ۳- روسلان رحمت جانف از ازبکستان ۱۹۶ کیلو

مجموع:

۱- محمدسعید میموند از ایران ۳۷۱ کیلو ۲- روسلان خبیرف از روسیه ۳۵۸ کیلو ۳- مسعود نصرتی از ایران ۳۵۲ کیلو

دسته ۱۱۰+ کیلو

یک ضرب:

۱- علیرضا اسفندیاری از ایران ۱۸۷ کیلو ۲- نیکیتا گرباتنکو از روسیه ۱۸۰ کیلو ۳- ابوالفضل فدوی ۱۷۶ کیلو

دوضرب:

۱- علیرضا اسفندیاری از ایران ۲۱۱ کیلو ۲- امادی لو الیمف از ازبکستان ۲۰۱ کیلو ۳- ابوالفضل فدوی ۲۰۱ کیلو

مجموع:

۱- علیرضا اسفندیاری از ایران ۳۹۸ کیلو ۲- نیکیتا گرباتنکو از روسیه ۳۸۰ کیلو ۳- ابوالفضل فدوی از ایران ۳۷۷ کیلو

دسته ۱۱۰ کیلو

یک ضرب:

۱- محمدسعید میموند از ایران ۱۷۱ کیلو ۲- مسعود نصرتی از ایران ۱۶۱ کیلو ۳- روسلان خبیرف از روسیه ۱۶۰ کیلو

دوضرب:

۱- محمدسعید میموند از ایران ۲۰۰ کیلو ۲- روسلان خبیرف از روسیه ۱۹۸ کیلو ۳- روسلان رحمت جانف از ازبکستان ۱۹۶ کیلو

مجموع:

۱- محمدسعید میموند از ایران ۳۷۱ کیلو ۲- روسلان خبیرف از روسیه ۳۵۸ کیلو ۳- مسعود نصرتی از ایران ۳۵۲ کیلو

دسته ۱۱۰+ کیلو

یک ضرب:

۱- علیرضا اسفندیاری از ایران ۱۸۷ کیلو ۲- نیکیتا گرباتنکو از روسیه ۱۸۰ کیلو ۳- ابوالفضل فدوی ۱۷۶ کیلو

دوضرب:

۱- علیرضا اسفندیاری از ایران ۲۱۱ کیلو ۲- امادی لو الیمف از ازبکستان ۲۰۱ کیلو ۳- ابوالفضل فدوی ۲۰۱ کیلو

مجموع:

۱- علیرضا اسفندیاری از ایران ۳۹۸ کیلو ۲- نیکیتا گرباتنکو از روسیه ۳۸۰ کیلو ۳- ابوالفضل فدوی از ایران ۳۷۷ کیلو