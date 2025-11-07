شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از حقوق پایین سرایداران مدارس ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرایداران مدارس، از اقشار زحمتکش جامعه هستند که با وجود تلاشهای فراوانشان، با مسائل و مشکلات مالی دست و پنجه نرم میکنند و حقوق آنها مناسب با امرار معاش زندگی آنها نیست.. سرایدار مدرسه که وظایف متعددی مانند نظافت، نگهداری از ساختمان، کمک به معلمان و دانش آموزها و حتی انجام برخی از وظایف اداری را برعهده دارد، از پایین بودن حقوق، نبود اضافهکاری و شرایط سخت کاری برخی از سرایداران مدارس را با مشکلاتی مواجه کرده و چالشهایی را برای آنها به وجود آورده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شده است.
سلام وقتتون بخیر همسرم سرایدار آموزش و پرورش باحقوق ۹ میلیون درماه مشغول به فعالیت هست. باید خودم هم با بچه کوچک کارکنم ولی باز هم به خرید گوشت و مرغ کفاف نمیدهد. همه ازدورنگاه میکنند و حسرت خانه رایگان سرایدار را میخورند ما ما مجبوریم هم از صبح تا تمام شدن مدرسه داخل مدرسه کار کنیم و بعدش نزدیک ۷ الی ۸ ساعت برای نظافت مدرسه وقت بگذراریم و هیچ استراحت و تفریحی نداریم و باید به صورت منظم در مدرسه حضور داشته باشیم، چون بازرسهای اداره در روزهای تعطیل هم به مدرسه سر میزنند. لطفا پیگیری کنید.