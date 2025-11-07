شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از حقوق پایین سرایداران مدارس ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرایداران مدارس، از اقشار زحمت‌کش جامعه هستند که با وجود تلاش‌های فراوانشان، با مسائل و مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند و حقوق آنها مناسب با امرار معاش زندگی آنها نیست.. سرایدار مدرسه که وظایف متعددی مانند نظافت، نگهداری از ساختمان، کمک به معلمان و دانش آموز‌ها و حتی انجام برخی از وظایف اداری را برعهده دارد، از پایین بودن حقوق، نبود اضافه‌کاری و شرایط سخت کاری برخی از سرایداران مدارس را با مشکلاتی مواجه کرده و چالش‌هایی را برای آنها به وجود آورده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام وقتتون بخیر همسرم سرایدار آموزش و پرورش باحقوق ۹ میلیون درماه مشغول به فعالیت هست. باید خودم هم با بچه کوچک کارکنم ولی باز هم به خرید گوشت و مرغ کفاف نمی‌دهد. همه ازدورنگاه می‌کنند و حسرت خانه رایگان سرایدار را می‌خورند ما ما مجبوریم هم از صبح تا تمام شدن مدرسه داخل مدرسه کار کنیم و بعدش نزدیک ۷ الی ۸ ساعت برای نظافت مدرسه وقت بگذراریم و هیچ استراحت و تفریحی نداریم و باید به صورت منظم در مدرسه حضور داشته باشیم، چون بازرس‌های اداره در روز‌های تعطیل هم به مدرسه سر می‌زنند. لطفا پیگیری کنید.

برچسب ها: حقوق و دستمزد ، سرایداران مدرسه ، مشکلات مردم
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار البرز؛
رنجش والدین از کمبود سرایدار در برخی از مدارس کرج
سرایداران و خدمتگزاران مدارس در انتظار بهبود وضعیت معیشتی
گلایه سرایداران مدارس از حذف در آزمون استخدامی آموزش و پرورش
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۳ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
همسرم سرایدار مدرسه است به خدا دستاش ترک خورده از بس کار میکنه و نظافت میکنه .دانش آموز دستشویی میکنه بالا میاره همسر من باید بره تمیز کنه .معلم تو خونه کار نمیکنه میاد مدرسه انقدر قر میزنه انگار خدمتکارشه .۱۴ سال سابقه داره ولی هنوز قرار دادیه تورو خدا حداقل پیمانی بشه دلش گرم بشه
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۹ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
سلام واقعاا بااین حقدق میشه زندگی کرد خدمتگزار هستم یه مدرسه 500نفری تمام کاراش بابنده ست یکم بفکرباشید لطفا.ابداریچی ادارات دیگه زیر ۳۰میلیون حقوق نیست چقدرم مزایا غیره
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۴ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
سلام واقعا حقوق خدمتگذاران برای 5روزاست
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۷ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
باسلام صبح بخیر بنده سرایدار خدمتگزار مدرسه سه شیفت هستم با حقوق کمتر چرا یکی به داد ما بیچارها نمی رسد بنده با بیست دو سال سابقه کاری چرا هیچی به ما تعلق نمی‌گیرد
۰
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۰ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
سلام هیچکس نیست فکر خدمتگزار و سرایدار باشه فقط معلمان
۲
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مهقلی
۱۱:۰۱ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
همین معلمی که میگی وضعیت اش ازسرایداروخدمتگذارهم بدترهست مثلا معلم( مجرد) بامدرک کارشناسی یاکارشناسی ارشد حقوق اش 13میلیونه هست وقتی کامل خبری نداری حرف نزن...
Iran (Islamic Republic of)
پسمان شریف
۱۲:۳۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
تو معلمی یعنی؟!
انتظار فارغ التحصیلان دانشگاه بین الملل پیام نور برای صدور دانشنامه
مشکلات تغییر دهک یارانه‌ای با فروش لمتیاز خودروی سه فرزندی از زبان شهروندخبرنگار
داوطلبان آزاد آزمون آموزش و پرورش همچنان در انتظار استخدام
جولان موتورسواران در محدوده شهرک سروآزاد تهران صدای اهالی را درآورد + فیلم
رنجش پزشکان از تاخیر در پرداخت حق الزحمه پزشکان نظام ارجاع شهری بیمه سلامت
آغاز برداشت میوه پرتقال ازنوع تامسون در باغ‌های روستای آسیابسر قائمشهر + فیلم
آخرین اخبار
آغاز برداشت میوه پرتقال ازنوع تامسون در باغ‌های روستای آسیابسر قائمشهر + فیلم
مشکلات تغییر دهک یارانه‌ای با فروش لمتیاز خودروی سه فرزندی از زبان شهروندخبرنگار
رنجش پزشکان از تاخیر در پرداخت حق الزحمه پزشکان نظام ارجاع شهری بیمه سلامت
جولان موتورسواران در محدوده شهرک سروآزاد تهران صدای اهالی را درآورد + فیلم
داوطلبان آزاد آزمون آموزش و پرورش همچنان در انتظار استخدام
انتظار فارغ التحصیلان دانشگاه بین الملل پیام نور برای صدور دانشنامه
گوشه‌هایی از دود غبارآلود اهواز از لنز دوربین شهروندخبرنگار + فیلم
کمبود امکانات، دغدغه تولیدکنندگان مبل در چهاردانگه شد
نگرانی خریداران سهند از تاخیر در تحویل خودرو