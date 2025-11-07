باشگاه خبرنگاران جوان - ماموستا فایق رستمی در خطبههای نماز جمعه سنندج، با قدردانی از سفر یکروزه رئیسجمهور به استان اظهار کرد: در این سفر چند طرح بزرگ به بهرهبرداری رسید و اعتبارات قابل توجهی در بخشهای مختلف به کردستان اختصاص یافت که قابل تقدیر است.
وی افزود: رئیسجمهور در دیدار با مدیران استان تأکید کرد که مسئولان با جدیت بیشتری پیگیر توسعه کردستان باشند و هیچ تلاشی را برای خدمت به مردم دریغ نکنند.
امام جمعه سنندج اضافه کرد: با وجود تلاشهای انجامشده، در برخی حوزهها هنوز عقبماندگی وجود دارد و باید با آیندهنگری و برنامهریزی دقیق برای رفع مشکلات گام برداشت.
ماموستا رستمی همچنین به طرح مشکل معلمان حقالتدریس در جریان این سفر اشاره و اظهار امیدواری کرد با پیگیری دولت این مطالبه نیز برطرف شود.
خطیب جمعه سنندج در بخش دیگری از سخنان خود به نقض آتشبس در غزه و لبنان توسط رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: انتظار میرود سازمان ملل در برابر این اقدامات از سکوت و انفعال خارج شود و واکنش عملی نشان دهد.