 تیم آکادمی اسکیت شهید حیدریان قم در مسابقات اسکیت اینلاین هاکی دسته آزاد مردان کشور به مقام سوم دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ تیم آکادمی اسکیت شهید حیدریان قم در مسابقات اسکیت اینلاین هاکی دسته آزاد مردان کشور که روز ۱۶ آبان ۱۴۰۴ در باشگاه «هایپر اسکیت» تهران برگزار شد، با ثبت سه پیروزی و یک شکست به مقام سوم کشور در رده سنی جوانان دست یافت.

تیم قم با مربی گری ابوالفضل صالحی و با ترکیب رادین سیفی، محسن مومنی‌زاره، علیرضا محمودی، کسری ملازینک، امیرعلی اشعری، امیر دوستی، علی مغیثی، امیرحسین رنجبر، کیان یزدانپور، یاسین غلامی، حسام ابوالحسنی، حسان‌الدین ابوالقاسمی و متین هژبری در این رقابت ها حضور یافت.