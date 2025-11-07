سرپرست اداره کل اجتماعی و فرهنگی استانداری قم در دوره توانمند سازی مدیران محلات شهر قم با اشاره به اینکه قم امروز تنها شهر زیارت و حوزه نیست، گفت: قم باید الگوی «زیست اجتماعی سالم» در کشور باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ حجت‌الاسلام والمسلمین علی زمزم، در دوره توانمندسازی مدیران محلات شهر قم که در سالن همایش‌های مرکز فرهنگی هنری مریم برگزار شد، با اشاره به جایگاه ویژه قم در حکمرانی اجتماعی گفت: «مدیر محله» نقطه تماس مردم و حاکمیت و مصداقی از حلقه‌های میانی دانست که رهبر معظم انقلاب بار‌ها بر نقش آنها تأکید کرده‌اند واگر محله‌ها منسجم باشند، هیچ بحران اجتماعی در قم از کنترل خارج نخواهد شد.

وی سه کلیدواژه «مشارکت، انسجام و تاب‌آوری» را راهبرد اصلی مدیریت اجتماعی دانست و تأکید کرد: هر تصمیم اجتماعی در قم باید از کف محله آغاز شود؛ استانداری نمی‌خواهد برای محله‌ها تصمیم بگیرد، بلکه می‌خواهد محله‌ها برای استان تصمیم بسازند.

زمزم با بیان اینکه مدیر محله صرفاً رابط اداری نیست، بلکه یک رهبر کوچک اجتماعی است، افزود: مدیران محله باید سه مهارت کلیدی، گوش دادن واقعی به مردم، توان شبکه‌سازی میان مسجد، مدرسه، بسیج، خیّران و مردم، و قدرت اقدام میدانی در حل مسائل کوچک، اما مؤثر را در خود تقویت کنند.

سرپرست اداره کل اجتماعی و فرهنگی استانداری قم تصریح کرد: اگر هر مدیر محله تنها ده مسئله کوچک را در ماه حل کند، قم از هزار بحران بزرگ نجات خواهد یافت.

