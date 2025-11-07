دندانپزشکان جهادگر از سراسر کشور  امروز در  اقدامی  کم‌نظیر و انسان‌دوستانه لبخند را به چهره‌های محروم قم بازگردانند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی ـ در اقدامی کم‌نظیر و انسان‌دوستانه، ۲۵ دندانپزشک جهادگر به همراه ۱۵ دستیار و نیروی داوطلب از سراسر کشور، امروز با هدف خدمت‌رسانی رایگان به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) وارد قم شدند تا در دانشکده دندانپزشکی این شهر، لبخند را به چهره‌های محروم بازگردانند.

متین شریفی، مسئول گروه دهکده جهادی، با اشاره به درمان ۱۰۰ مددجو در این مرحله از اردوی جهادی گفت: خدمات ترمیمی از جمله عصب‌کشی، جرم‌گیری و کشیدن دندان، بدون دریافت هزینه و با هدف حمایت از اقشار کم‌برخوردار ارائه می‌شود.

در همین راستا، محمد نجفی، قائم‌مقام کمیته امداد استان قم و مدیر اجرایی قرارگاه حاج عبدالله والی، از ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی به ۱۲۰۰ مددجو در قالب ۷ دوره درمانی طی سال جاری خبر داد و افزود: در کنار این خدمات، یک دوره چشم‌پزشکی نیز برای مددجویان برگزار شده است.

نجفی همچنین از برنامه‌ریزی برای اجرای ۴ دوره دیگر تا پایان سال خبر داد و از پزشکان و خیران استان دعوت کرد تا در قالب مسئولیت اجتماعی و کمک‌های مردمی، یاری‌گر کمیته امداد در گسترش خدمات درمانی رایگان به نیازمندان باشند.

برچسب ها: جهادگران ، اخبار سلامت
