باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، روز جمعه اعلام کرد که مسکو آماده پاسخگویی به درخواستهای کمک کاراکاس است، در عین حال بر پرهیز از هرگونه تشدید تنش در منطقه تأکید کرد.
نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، از مسکو درخواست پشتیبانی نظامی کرده که شامل تعمیر جنگندههای سوخوی ساخت روسیه، ارتقای سیستمهای راداری و تحویل سیستمهای موشکی است.
این درخواست در پاسخ به آنچه کاراکاس به عنوان تهدیدات فزاینده واشنگتن میپندارد، صورت گرفته است. ایالات متحده در ماههای اخیر حضور نظامی گستردهای در دریای کارائیب ایجاد کرده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه همچنین اعلام کرد که کرملین تحرکات ایالات متحده در کارائیب را زیر نظر دارد.
او گفت: «نمایندگان رسمی مقامات آمریکایی باید در این مورد اظهارنظر کنند. من دیدم که برخی تکذیبها وجود داشت، اما اول از همه، باید با موضع رسمی آنان عمل کرد. در رویکردمان به وضعیت منطقه، ما در چندین نوبت ارزیابیهای خود را ارائه کردهایم. هرگونه تشدید تنها منجر به مشکلات بزرگتری خواهد شد.»
ماریا زاخارووا اعلام کرد که مسکو به دقت در حال رصد فعالیتهای هستهای ایالات متحده است.
زاخارووا در یک جلسه مطبوعاتی گفت: «نهادهای ذیصلاح روسیه، البته با تمام دقت لازم، فعالیتهای هستهای ایالات متحده و سایر کشورها را زیر نظر دارند. این موضوع شامل آزمایش تسلیحات تهاجمی استراتژیک در زرادخانه آمریکا نیز میشود.» وی افزود که واشنگتن باید در مورد قصد خود مبنی بر ازسرگیری آزمایشهای زرادخانه هستهایاش توضیح دهد.
اظهارات این سخنگو پس از آن مطرح میشود که ایالات متحده، به دنبال دستورات رئیسجمهور دونالد ترامپ به پنتاگون برای ازسرگیری آزمایشهای سلاحهای هستهای، یک موشک قارهپیمای Minuteman III مجهز به کلاهک هستهای (اما بدون کلاهک مسلح) را از پایگاه نیروی فضایی وندنبرگ در کالیفرنیا آزمایش کرد.
در مورد جنگ در اوکراین، نماینده کرملین بار دیگر بر امیدواری دولت مبنی بر اینکه صربستان در حال تسلیح تسلیحات به اوکراین نیست، تأکید کرد. اظهارات وی در پی گزارشهای سرویس اطلاعات خارجی (SVR) روسیه مطرح شده که حاکی از آن است که بلگراد بر خلاف بیطرفی اعلام شده خود، مهمات در اختیار کیِف قرار داده است.
منبع: تاس