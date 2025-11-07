باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی _ آیت‌الله علیرضا اعرافی،خطیب جمعه قم امروز در خطبه‌های نماز عبادی و سیاسی جمعه که با حضور امت خداجوی قم در مصلای قدس برگزار شد، فضای مجازی را تهدیدی جدی برای سلامت روانی، اخلاقی و فرهنگی جامعه دانست و گفت: اعتیاد به فضای مجازی موجب فاصله گرفتن از زندگی واقعی، سستی بنیان خانواده و تغییر ذائقه‌های فرهنگی و سیاسی ملت‌ها شده است.

او با اشاره به بازدید اخیر خود از شرکت های تلفن همراه ، ضمن تأکید بر وجود فرصت‌ها و تهدید‌های گسترده در حوزه فناوری‌های هوشمند، افزود: اقدامات انجام‌شده در این زمینه کافی نیست و کشور نیازمند بیداری فوری در دو حوزه تربیت و حکمرانی فضای مجازی است.

عضو فقهای شورای نگهبان با هشدار نسبت به آثار زیان‌بار فضای مجازی بر خانواده، نسل جوان و استقلال فرهنگی کشورمان، از مجلس شورای اسلامی، دولت و دستگاه‌های مسئول خواست با تقویت زیرساخت‌های ملی، استقلال کشور را در برابر نفوذ بیگانگان حفظ کنند و حکمرانی فضای مجازی را به‌عنوان اولویتی راهبردی مورد توجه قرار دهند.

آیت‌الله اعرافی همچنین با اشاره به جنگ ترکیبی دشمنان علیه ایران و جبهه مقاومت، گفت: امت اسلامی هوشی‌گویی قاطع به هرگونه تحرک دشمن در منطقه است.

او با تأکید بر زنده بودن محور مقاومت در ایران، عراق، لبنان و سراسر جهان اسلام، افزود: فشار‌های بی‌سابقه موجب بازسازی توان امت اسلامی شده و امروز در اوج آمادگی قرار دارد.

امام جمعه قم همچنین با هشدار نسبت به خشکسالی شدید در کشور، بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف آب، برق و گاز و همراهی مردم با برنامه‌های مدیریت انرژی تأکید کرد.

او در ادامه، تأمین مسکن برای جوانان را از مطالبات اساسی جامعه دانست و خواستار تسریع در اجرای طرح‌های مسکن ملی و جوانی جمعیت شد.

اعرافی در پایان، بی‌تفاوتی نسبت به گناه را بزرگ‌ترین خطر فرهنگی جامعه عنوان کرد و گفت: نخستین گام در اصلاح فرهنگی، احساس اندوه و خشم در برابر مفاسد و اقدام مؤثر برای اصلاح اجتماعی است.