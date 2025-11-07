امام جمعه قم با هشدار نسبت به آثار زیان‌بار فضای مجازی بر خانواده، نسل جوان و استقلال فرهنگی گفت:کشور نیازمند بیداری فوری در حکمرانی مجازی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی _ آیت‌الله علیرضا اعرافی،خطیب جمعه قم امروز در خطبه‌های نماز عبادی و سیاسی جمعه که با حضور امت خداجوی قم در مصلای قدس برگزار شد، فضای مجازی را تهدیدی جدی برای سلامت روانی، اخلاقی و فرهنگی جامعه دانست و گفت: اعتیاد به فضای مجازی موجب فاصله گرفتن از زندگی واقعی، سستی بنیان خانواده و تغییر ذائقه‌های فرهنگی و سیاسی ملت‌ها شده است.

او با اشاره به بازدید اخیر خود از شرکت های تلفن همراه  ، ضمن تأکید بر وجود فرصت‌ها و تهدید‌های گسترده در حوزه فناوری‌های هوشمند، افزود: اقدامات انجام‌شده در این زمینه کافی نیست و کشور نیازمند بیداری فوری در دو حوزه تربیت و حکمرانی فضای مجازی است.

عضو فقهای شورای نگهبان با هشدار نسبت به آثار زیان‌بار فضای مجازی بر خانواده، نسل جوان و استقلال فرهنگی کشورمان،  از مجلس شورای اسلامی، دولت و دستگاه‌های مسئول خواست با تقویت زیرساخت‌های ملی، استقلال کشور را در برابر نفوذ بیگانگان حفظ کنند و حکمرانی فضای مجازی را به‌عنوان اولویتی راهبردی مورد توجه قرار دهند.

آیت‌الله اعرافی همچنین با اشاره به جنگ ترکیبی دشمنان علیه ایران و جبهه مقاومت، گفت: امت اسلامی هوشی‌گویی قاطع به هرگونه تحرک دشمن در منطقه است.

او  با تأکید بر زنده بودن محور مقاومت در ایران، عراق، لبنان و سراسر جهان اسلام، افزود: فشار‌های بی‌سابقه موجب بازسازی توان امت اسلامی شده و امروز در اوج آمادگی قرار دارد.

امام جمعه قم همچنین با هشدار نسبت به خشکسالی شدید در کشور، بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف آب، برق و گاز و همراهی مردم با برنامه‌های مدیریت انرژی تأکید کرد.

او در ادامه، تأمین مسکن برای جوانان را از مطالبات اساسی جامعه دانست و خواستار تسریع در اجرای طرح‌های مسکن ملی و جوانی جمعیت شد.

اعرافی در پایان، بی‌تفاوتی نسبت به گناه را بزرگ‌ترین خطر فرهنگی جامعه عنوان کرد و گفت: نخستین گام در اصلاح فرهنگی، احساس اندوه و خشم در برابر مفاسد و اقدام مؤثر برای اصلاح اجتماعی است.

 

برچسب ها: نماز جمعه ، نماز جمعه قم
ثبات جوی در قم تا چهارشنبه پایدار خواهد بود
سوخت پاک، بدون هزینه؛ قم وارد مسیر سبز شد
کتاب‌های درسی چالش جدید خانواده ها در قم
فرار مالیاتی در پوشش درمان در قم
اجرای تئاتر خیابانی کوچه‌های بنی‌هاشم در قم
