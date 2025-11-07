به مناسبت گرامیداشت روز دانش آموز مسابقات شنا در اهر برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر -ناصر امن الهی رئیس هیئت ورزش‌های آبی شهرستان اهر گفت: به همت هیئت ورزش‌های آبی با همکاری اداره آموزش و پرورش و اداره ورزش و جوانان در راستای گرامیداشت یوم الله۱۳ آبان ماه یک دوره مسابقات شنا بین دانش آموزان مدارس شهرستان اهر روز‌های ۱۴ و ۱۵ آبان ماه در استخر المهدی (عج) برگزار شد.

امن الهی افزود: در این دوره مسابقات که با هدف توسعه و ارتقای ورزش شنا و همچنین کشف استعداد‌های برتر این ورزش آبی برگزار شد تعداد ۸۵ دانش آموز پسر و ۸۰ دانش آموز دختر شرکت داشتند که نفرات برتر به مسابقات استانی معرفی خواهند شد.