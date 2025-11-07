باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کشور انگلیس امروز (جمعه) تحریم‌ها علیه محمد الجولانی، رئیس‌جمهور موقت سوریه را لغو کرد. این اقدام پس از تصمیم مشابه شورای امنیت سازمان ملل و پیش از ملاقات برنامه‌ریزی شده وی با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در هفته آینده صورت گرفت.

انگلیس در اطلاعیه‌ای در وبسایت دولت همچنین اعلام کرد که تحریم‌های انس خطاب، وزیر کشور سوریه را نیز برمی‌دارد.

هر دو نفر پیش از این مشمول تحریم‌های مالی هدفمند علیه داعش و القاعده بودند.

گفتنی است، الجولانی، سرکرده نیرو‌های شورشی تحت رهبری هیات تحریر الشام (HTS)، در ژانویه حکومت سوریه را از بشار اسد ربود.

الجولانی که زمانی چهره‌ای ارشد در هیات تحریر الشام و پیش از آن وابسته به القاعده بود، در سال ۲۰۱۴ توسط سازمان ملل و انگلیس تحریم شده بود که شامل ممنوعیت سفر، انجماد دارایی‌ها و تحریم تسلیحاتی می‌شد.

شورای امنیت سازمان ملل این اقدامات را روز پنجشنبه با استناد به عدم وجود ارتباط فعال بین HTS و القاعده لغو کرد. این اقدام پیش از ملاقات برنامه‌ریزی شده الجولانی با ترامپ در کاخ سفید در روز دوشنبه صورت گرفت.

منبع: رویترز