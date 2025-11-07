کشور انگلیس امروز جمعه تحریم‌ها علیه محمد الجولانی، رئیس‌جمهور موقت سوریه و انس خطاب، وزیر این کشور را لغو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کشور انگلیس امروز (جمعه) تحریم‌ها علیه محمد الجولانی، رئیس‌جمهور موقت سوریه را لغو کرد. این اقدام پس از تصمیم مشابه شورای امنیت سازمان ملل و پیش از ملاقات برنامه‌ریزی شده وی با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در هفته آینده صورت گرفت.

انگلیس در اطلاعیه‌ای در وبسایت دولت همچنین اعلام کرد که تحریم‌های انس خطاب، وزیر کشور سوریه را نیز برمی‌دارد.

هر دو نفر پیش از این مشمول تحریم‌های مالی هدفمند علیه داعش و القاعده بودند.

گفتنی است، الجولانی، سرکرده نیرو‌های شورشی تحت رهبری هیات تحریر الشام (HTS)، در ژانویه حکومت سوریه را از بشار اسد ربود.

الجولانی که زمانی چهره‌ای ارشد در هیات تحریر الشام و پیش از آن وابسته به القاعده بود، در سال ۲۰۱۴ توسط سازمان ملل و انگلیس تحریم شده بود که شامل ممنوعیت سفر، انجماد دارایی‌ها و تحریم تسلیحاتی می‌شد.

شورای امنیت سازمان ملل این اقدامات را روز پنجشنبه با استناد به عدم وجود ارتباط فعال بین HTS و القاعده لغو کرد. این اقدام پیش از ملاقات برنامه‌ریزی شده الجولانی با ترامپ در کاخ سفید در روز دوشنبه صورت گرفت.

منبع: رویترز

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۴ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
روباه باید از سگ زرد که برادر شغال است حمایت کند .عیر این بود معنی نداشت.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۲ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
جولانی داعشی بکی دیگر به جمع کشورهای عربی نوکر و وابسته به غرب اضافه شد...
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۸ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
بخشی از خاکشو داده به اسرائیل بایدم تحریمهاش برداشته بشه
۰
۰
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
وحید
۱۹:۲۸ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
مردم دنیا رو چی فرض میکنند این فیلمها رو بازی می کنند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
عادل
۱۸:۴۵ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
تعجبی نداره
یک آمریکایی ریش‌دار هست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۷ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
پس ملت سوریه چی؟؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۶ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
انگلیسی وآمریکا داعش را آوردن که سوریه را اشغال کنند ونفت آن را به تاراج ببرند .
لعنت بر انگلیسی وآمریکا نظم جهانی را بهم زدن وبه کل دنیا زور می گویند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۱ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
بله آدم خودشونه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۹ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
انگلیس کار درستی کرد چون داعشی ها سر حتی یک انگلیسی نبریدند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۹ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
این همه هزینه در سوریه پرید
۰
۰
پاسخ دادن
