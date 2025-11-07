باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

کشف بزرگترین تار عنکبوت جهان + فیلم

بزرگترین تار عنکبوت جهان در یونان کشف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دانشمندان بزرگترین تار عنکبوت جهان، به مساحت ۱۰۶ متر مربع را در غاری گوگردی در مرز آلبانی و یونان پیدا کردند.

بیش از ۱۱۱۰۰۰ عنکبوت از دو گونه‌ی معمولاً رقیب، با هم زندگی می‌کنند تا این تار عنکبوت را تشکیل دهند.

 

مطالب مرتبط
کشف بزرگترین تار عنکبوت جهان + فیلم
young journalists club

کشف یک دریاچه آب شیرین زیرزمینی ۸۰۰۰۰۰ ساله در یونان

کشف بزرگترین تار عنکبوت جهان + فیلم
young journalists club

دو کشته و ۱۰ زخمی در تیراندازی در جزیره کرت یونان

کشف بزرگترین تار عنکبوت جهان + فیلم
young journalists club

یونان قانون جدید مهاجرتی با مجازات زندان و پابند برای پناهجویان تصویب کرد

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
سقوط بالگرد روسیه در ساحل خزر + فیلم
۳۱۹۷

سقوط بالگرد روسیه در ساحل خزر + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
پاسخ رهبر معظم انقلاب به چهار پرسش درباره دشمنی آمریکا با ایران + فیلم
۱۴۴۳

پاسخ رهبر معظم انقلاب به چهار پرسش درباره دشمنی آمریکا با ایران + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
عواملی که باعث آلزایمر شود + فیلم
۱۱۵۲

عواملی که باعث آلزایمر شود + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
میانگین زمان خالی کردن باتری خودرویی که طولانی مدت خاموش است + فیلم
۱۱۴۲

میانگین زمان خالی کردن باتری خودرویی که طولانی مدت خاموش است + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
فواید فوق العاده زرشک و درمان بیماری‌های خاص + فیلم
۹۰۸

فواید فوق العاده زرشک و درمان بیماری‌های خاص + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Netherlands (Kingdom of the)
امیر
۱۸:۴۰ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
الان این کجاش تار بود؟
۰
۰
پاسخ دادن