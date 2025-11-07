کشف بزرگترین تار عنکبوت جهان + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0627\u0646\u0634\u0645\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0628\u0632\u0631\u06af\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u062a\u0627\u0631 \u0639\u0646\u06a9\u0628\u0648\u062a \u062c\u0647\u0627\u0646\u060c \u0628\u0647 \u0645\u0633\u0627\u062d\u062a \u06f1\u06f0\u06f6 \u0645\u062a\u0631 \u0645\u0631\u0628\u0639 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u063a\u0627\u0631\u06cc \u06af\u0648\u06af\u0631\u062f\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0631\u0632 \u0622\u0644\u0628\u0627\u0646\u06cc \u0648 \u06cc\u0648\u0646\u0627\u0646 \u067e\u06cc\u062f\u0627 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f1\u06f1\u06f1\u06f0\u06f0\u06f0 \u0639\u0646\u06a9\u0628\u0648\u062a \u0627\u0632 \u062f\u0648 \u06af\u0648\u0646\u0647\u200c\u06cc \u0645\u0639\u0645\u0648\u0644\u0627\u064b \u0631\u0642\u06cc\u0628\u060c \u0628\u0627 \u0647\u0645 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f \u062a\u0627 \u0627\u06cc\u0646 \u062a\u0627\u0631 \u0639\u0646\u06a9\u0628\u0648\u062a \u0631\u0627 \u062a\u0634\u06a9\u06cc\u0644 \u062f\u0647\u0646\u062f.\n\n\u00a0