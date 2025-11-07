باشگاه خبرنگاران جوان - سعید خطیب‌زاده معاون وزیر و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران در سخنرانی خود در اجلاس جهانی پاگواش، به بررسی تحولات نگران‌کننده نظم بین‌المللی پرداخت.

خطیب‌زاده طی سخنرانی در توکیو و با اشاره به ۲ روند ضد حقوق بین‌الملل و هرج‌ومرج‌ساز در سال‌های اخیر، گفت: «ابتدا با فشار و طراحی غرب، شاهد عزیمت از نظم قانون‌پایه (Law-based) به نظم قاعده‌پایه (Rule-based) بودیم که به نوبه خود باعث هرج‌ومرج‌های بنیادین در نظام بین‌الملل شد. تأسف‌بارتر اینکه با سیاست‌های اخیر ایالات متحده و برخی کارگزاران منطقه‌ای‌اش مانند رژیم صهیونیستی در استفاده عریان از زور، شاهد شکل‌گیری نظم زور/قدرت‌پایه (Power/Force-based) هستیم که بی‌شک یک آشفتگی جهانی بی‌سابقه‌ای را پیش خواهد آورد؛ اینها روند‌هایی ضد صلح، ضد ثبات و تهدیدکننده اصول حقوق بین‌الملل و ناقض نظم مبتنی بر قانون هستند.»

دیپلمات ارشد ایرانی، گذار از نظم مبتنی بر قانون به نظم مبتنی بر زور را بزرگ‌ترین تهدید برای آینده امنیت و روابط بین‌الملل دانست و تأکید کرد که این روند باید متوقف و معکوس شود.

معاون وزیر خارجه ایران همچنین خاطرنشان کرد: «اصول بدیهی حقوق بین‌الملل، چون حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و حقوق بشردوستانه نادیده گرفته شده‌اند.»

او با اشاره به وضعیت غزه و فلسطین گفت: «جهان شاهد نسل‌کشی آشکار در غزه و فلسطین است؛ جنایتی که چهره واقعی نظم کنونی را برملا می‌سازد.»

خطیب‌زاده حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران را خیانتی به مسیر دیپلماسی دانست و افزود: «این حملات نشان داد حقوق بین‌الملل در محاصره قرار دارد.»

رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران همچنین با اشاره به وضعیت غرب آسیا اظهار داشت: «منطقه در وضعیت "نظامی و امنیتی‌شده" و در حالت "جنگ دائمی" قرار گرفته، به‌طوری‌که جنگ و خشونت دیگر یک استثناء نیست.»

وی تأکید کرد: «حمله به ایران نه به دلیل عدم وجود دیپلماسی و مذاکره و نه به دلیل تهدیدی از سوی برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران بود، بلکه ناشی از جاه‌طلبی‌های ژئوپلیتیک رژیم صهیونیستی و تلاش مشترک آمریکا و رژیم اسرائیل برای اعمال هژمونی بر منطقه و تضمین برتری نظامی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی بود که البته در این بعد شکست سختی خورد.»

خطیب‌زاده افزود: «بی‌قانونی و رواج منطق زور، امنیت منطقه را متزلزل و اعتماد به دیپلماسی را عمیقاً تضعیف کرده است. این وضعیت، مشروعیت نظم بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم را نیز زیر سؤال برده است.»

در بخش پایانی سخنرانی خود، خطیب‌زاده مسئله فلسطین را ریشه تمام بحران‌های منطقه دانست و تصریح کرد: «بدون فراهم آوردن عدالت و انصاف برای مردم این سرزمین و تشکیل دولت واحد فلسطینی، هیچ صلح پایداری شکل نخواهد گرفت.»

او همچنین خواستار تشکیل «دادگاه نورنبرگ خاورمیانه» برای محاکمه عاملان جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی در فلسطین شد و گفت: «امید برای سیاست و دیپلماسی حیاتی است، اما باید بر پایه واقعیت‌های میدانی و رویکردی نو بنا شود.»

منبع: ایسنا