ارباب جنگ + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - ریشه‌های گروه تروریستی داعش به گروهی به نام «التوحید و الجهاد» باز می‌گردد که پس از تجاوز نظامی آمریکا به عراق، در سال ۲۰۰۳ میلادی، «ابو مصعب الزرقاوی» اردنی آن را در این کشور تاسیس کرد تا ۶ ماه بعد در فوریه سال ۲۰۰۴ میلادی نام آن به «قاعدة الجهاد فی بلاد الرافدین» (گروه جهادی القاعده در سرزمین رافدین) تغییر نام دهد و با جماعتی به نام «مجلس شوری المجاهدین» ادغام شود که حدود ۱۰ گروه شبه نظامی محلی عراقی را در برمی‌گرفت، گروه‌هایی که هدف خود را مبارزه با حضور نظامی آمریکا در عراق اعلام کرده بودند.