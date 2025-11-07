اتحادیه اروپا اعلام کرد که به‌زودی و در پی قطعنامه شورای امنیت، نام الجولانی و وزیر کشور او را از فهرست تحریم‌ها حذف خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - اتحادیه اروپا در روز‌های آینده، مطابق با قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل، رسماً نام احمد الشرع (ابومحمد الجولانی) رئیس دولت موقت سوریه و انس خطاب، وزیر او را از فهرست تحریم‌های خود حذف خواهد کرد. 

انور العنونی، سخنگوی کمیسیون اروپا این اقدام قریب‌الوقوع را در یک نشست مطبوعاتی در بروکسل تأیید کرد و اظهار داشت که این اتحادیه «به تصمیم سازمان ملل که به زودی در سطح اتحادیه اروپا اعمال خواهد شد، توجه دارد». 

این تصمیم جدیدترین گام در رویکرد اتحادیه اروپا نسبت به سوریه، پس از تصمیم این اتحادیه برای لغو تمام تحریم‌های اقتصادی علیه دمشق در اردیبهشت ماه است. 

شب گذشته، شورای امنیت سازمان ملل روز برای لغو تحریم‌ها علیه ابومحمد الجولانی رأی مثبت داد. در همین راستا، کشور انگلیس نیز امروز تحریم‌ها علیه او را لغو کرد. 

الجولانی از بنیان‌گذاران «جبهه النصره» محسوب می‌شود که تا سال ۲۰۱۶ شاخه رسمی القاعده در سوریه بود و از ماه مه ۲۰۱۴ (اردیبهشت ۱۳۹۳)، در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه القاعده و داعش قرار گرفت. در سال ۲۰۱۶، الجولانی مدعی شد که از القاعده جدا شده و نام گروه را به «تحریر الشام» تغییر داد، اما به دلیل تداوم عملکرد خشونت‌آمیز این گروه و ارتباط مشکوک با شبکه‌های افراطی، همچنان تعدادی از اعضای آن تحت تحریم‌های سازمان ملل، از جمله ممنوعیت سفر، مسدود شدن دارایی‌ها و تحریم تسلیحاتی قرار دارند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: ابومحمد الجولانی ، جبهه النصره ، لغو تحریم‌ها
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۷
در انتظار بررسی: ۰
-
ناشناس
۰۸:۱۸ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
بهتراست این بدبخت بی غیرت دست آموزآمریکا وصهیونیسم ازلیست انسانها حذف شود.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۷ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
چقدر این دنیا الکی هستش یک داعشی که زمانی سر می برید حالا شده یک سیاستمدار و نام آشنای دنیای سیاست
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پرسنال
۰۸:۳۴ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
نه داداش الکی نیست. استعمار و جادو دست در دست هم دادن تا مردم رو به نحوی کنترل کنن. همین پیشرفت تکنولوژی هم حاصل این اتحاد کثیف هست. اما خیلی چیزای دیگه هم هست که اینجا نمیشه گفت. چون اگه بگم ادمین کامنتم رو تایید نمیکنه!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۵ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
خدايي خيلي دلم براش ميسوزه، بنده خدا فكر ميكنه چند تا كشور تحويلش گرفتن، بموقش به بدرترين شكل ممكن قربوني ميشي، خيلي دل خوش نكن، ابن ديواري كه بهش تكيه كردي پر از تركه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پرسنال
۰۵:۲۹ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
این آدمکش فقط میتونست توسط استعمار بیاد رئیس یه کشور بشه. حالا تحت کنترل کدوم استعمارگر بوده رو نمیدونم.
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۲۹ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
چهره واقعی حامیان داعش وتروریست داره نمایان میشه .
کشورهای پست دنیا حامی داعش وترور مردم دنیا
انگلیس آمریکا واروپا وکانادا واسترالیا
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۴۳ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
ترامپ چکارها که نمی کند تا دیروز داعشی بود سر می برید الان در سازمان ملل سخنرانی میکند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ب م
۰۰:۳۷ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
چهره واقعی اروپا نمایان شد
حیوانات وحشی با کت شلوار
و کراوات چند صد سال درحال
غارت کشور آسیایی و آفریقای
و آمریکا لاتین اروپا و آمریکا
زاده تروریست
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۶ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
اروپایی های حرومزاده ، اگر ادمکش و جنایتکاری مثل جولانی به انها خدمت کند و منافع انها را تامین کند ، میشود ادم خوب ،،، خود اروپایی ها ابر جنایتکارانی هستندکه با کشتن بیش از 60 میلیون انسان دنیا را سیاه کردند ، حالا این حرومزاده ها میخوان تروریست و غیر تروریست را به ما نشان بدهند
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۴ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
خوش بحالشون شد
۳
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۵ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
خاک بر سر شورای امنیت ناامن زیرا تروریست هم که باشی اگر با منافع غرب همکاری کنی هیچ مشکلی پیش نمی آید و ازت حمایت هم می کنند
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۹ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
غربی‌ها تروریستن...
صهیونیست‌ها هم سرابازاشونن ...
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۰ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
برند به جهنم همشون
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۲۲:۱۹ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
این است دنیای استکبار تروریستی را که از خودشان است مورد حمایت قرار می دهندو نامش را از تروریست بودن حذف می کنند بعد کسانی که دنبال صلح و عدالت هستند در ردیف تروریست
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۵ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
جولانی خودش تروریست است وبا اعمال تروریستی
به ریاست سوریه رسیده ولی کمی صبر ،خواهیم دید که مزد مزدوریش را چگونه از همانهایی که اورا آوردند دریافت خواهد کرد
۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۰ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
هرچی امریکا بگه اروپا انجامش میده
پس اگه حرفی دارید برید با کدخدا صحبت کنید
۱
۷
پاسخ دادن
