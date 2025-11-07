باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - اتحادیه اروپا در روز‌های آینده، مطابق با قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل، رسماً نام احمد الشرع (ابومحمد الجولانی) رئیس دولت موقت سوریه و انس خطاب، وزیر او را از فهرست تحریم‌های خود حذف خواهد کرد.

انور العنونی، سخنگوی کمیسیون اروپا این اقدام قریب‌الوقوع را در یک نشست مطبوعاتی در بروکسل تأیید کرد و اظهار داشت که این اتحادیه «به تصمیم سازمان ملل که به زودی در سطح اتحادیه اروپا اعمال خواهد شد، توجه دارد».

این تصمیم جدیدترین گام در رویکرد اتحادیه اروپا نسبت به سوریه، پس از تصمیم این اتحادیه برای لغو تمام تحریم‌های اقتصادی علیه دمشق در اردیبهشت ماه است.

شب گذشته، شورای امنیت سازمان ملل روز برای لغو تحریم‌ها علیه ابومحمد الجولانی رأی مثبت داد. در همین راستا، کشور انگلیس نیز امروز تحریم‌ها علیه او را لغو کرد.

الجولانی از بنیان‌گذاران «جبهه النصره» محسوب می‌شود که تا سال ۲۰۱۶ شاخه رسمی القاعده در سوریه بود و از ماه مه ۲۰۱۴ (اردیبهشت ۱۳۹۳)، در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه القاعده و داعش قرار گرفت. در سال ۲۰۱۶، الجولانی مدعی شد که از القاعده جدا شده و نام گروه را به «تحریر الشام» تغییر داد، اما به دلیل تداوم عملکرد خشونت‌آمیز این گروه و ارتباط مشکوک با شبکه‌های افراطی، همچنان تعدادی از اعضای آن تحت تحریم‌های سازمان ملل، از جمله ممنوعیت سفر، مسدود شدن دارایی‌ها و تحریم تسلیحاتی قرار دارند.

منبع: الجزیره