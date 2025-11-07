باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه پولیتیکو گزارش داد که شماری از کشور‌های عضو ائتلاف نیروی مشترک اعزامی شمال اروپا (Joint Expeditionary Force - JEF) مانور‌هایی را در شهر بودو در شمال نروژ، در راستای آمادگی برای یک رویارویی احتمالی با روسیه، انجام دادند.

این روزنامه اعلام کرد: کارشناسان نظامی انگلیسی به بودو که بین دریا و قله‌های قطب شمال واقع شده است، رفتند تا یک استراتژی نظامی برای پاسخگویی به تهدیدات روسیه تدوین کنند.

جان هیلی، وزیر دفاع انگلیس که در این تمرینات حضور داشت، از درک کشور‌های ائتلاف نسبت به ریاست انگلیس تمجید کرد و گفت که کشور‌های JEF بیشترین توانایی را برای ارزیابی خطرات و واکنش به تهدیداتی که ممکن است از سوی روسیه نشأت بگیرد و همچنین تضمین کمک ناتو در صورت وقوع درگیری، دارند.

سران نظامی گردآمده در بودو، به‌طور خصوصی اظهار داشتند که اهمیت JEF در آینده افزایش خواهد یافت؛ چرا که ایالات متحده در حال تغییر اولویت‌های خود و کاهش مشارکتش در امنیت اروپاست.

با این حال، این روزنامه به نقل از کارشناسان و تحلیلگران دفاعی نوشت که قابلیت‌های فنی JEF در دورترین نقاط شمالی محدود است و خود ائتلاف هنوز یک هدف روشن و مشخص برای فعالیت‌های خود تعیین نکرده است.

ائتلاف JEF شامل ده کشور است: انگلیس (که ریاست ائتلاف را بر عهده دارد)، سوئد، نروژ، فنلاند، دانمارک، استونی، ایسلند، لتونی، هلند و لیتوانی.

منبع: آرتی