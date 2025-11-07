فرمانده انتظامی استان از وقوع یک فقره تیراندازی در شهر راسک که باعث زخمی شدن تعدادی از مردم و ایجاد رعب و وحشت شده بوده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ سردار "مرتضی جوکار" گفت : در پی وقوع یک فقره تیراندازی در سطح شهرستان که باعث زخمی شدن تعدادی از مردم وایجاد رعب، وحشت در میان مردم شده بود رسیدگی به موضوع جهت دستگیری عاملان تیراندازی در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

این مقام انتظامی افزود : ماموران پلیس با اقدامات فنی پس از هماهنگی‌های لازم موفق به شناسایی و دستگیری عاملان تیراندازی شدند.

 فرمانده انتظامی جنوب استان تصریح کرد : متهمان دستگیر شده انگیزه خود را از این کار اختلاف شخصی عنوان کردند که تحقیقات جهت کشف سلاح مورد استفاده کماکان ادامه دارد.

منبع فراجا 

برچسب ها: رعب و وحشت ، فراجا
خبرهای مرتبط
عامل تیراندازی در زابل به دام پلیس افتاد
عامل اصلی تیراندازی به کودک سه ساله زاهدانی به دام پلیس افتاد
دستگیری عامل اصلی تیراندازی به سمت مأموران پلیس شهرستان هیرمند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هلاکت قاتل شرور در بمپور و کشف دو قبضه سلاح
عاملان گروگانگیری کودک ۹ساله در چابهار تحت تعقیب پلیس
طرح ملی بازگشت جاماندگان از تحصیل از سیستان و بلوچستان آغاز می‌شود
آخرین اخبار
طرح ملی بازگشت جاماندگان از تحصیل از سیستان و بلوچستان آغاز می‌شود
عاملان گروگانگیری کودک ۹ساله در چابهار تحت تعقیب پلیس
هلاکت قاتل شرور در بمپور و کشف دو قبضه سلاح