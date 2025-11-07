فرمانده انتظامی استان از وقوع یک فقره تیراندازی در شهر راسک که باعث زخمی شدن تعدادی از مردم و ایجاد رعب و وحشت شده بوده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار "مرتضی جوکار" گفت : در پی وقوع یک فقره تیراندازی در سطح شهرستان که باعث زخمی شدن تعدادی از مردم وایجاد رعب، وحشت در میان مردم شده بود رسیدگی به موضوع جهت دستگیری عاملان تیراندازی در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.
این مقام انتظامی افزود : ماموران پلیس با اقدامات فنی پس از هماهنگیهای لازم موفق به شناسایی و دستگیری عاملان تیراندازی شدند.
فرمانده انتظامی جنوب استان تصریح کرد : متهمان دستگیر شده انگیزه خود را از این کار اختلاف شخصی عنوان کردند که تحقیقات جهت کشف سلاح مورد استفاده کماکان ادامه دارد.
منبع فراجا