باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - آندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین ادعا می‌کند که بیش از ۱۴۰۰ شهروند از سی و شش کشور آفریقایی در کنار نیرو‌های روسی در اوکراین می‌جنگند.

سیبیها گفت که روسیه آفریقایی‌ها را به امضای قرارداد‌های نظامی ترغیب می‌کند و از دولت‌های آفریقایی خواست تا به شهروندان خود هشدار دهند.

او در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «شهروندان خارجی در ارتش روسیه سرنوشت غم‌انگیزی دارند و به سرعت کشته می‌شوند.»

به ادعای سیبیها، تعداد کل سربازان آفریقایی که از ۳۶ کشور هستند، می‌تواند بیشتر از ۱۴۳۶ نفر باشد و بیشتر سربازان خارجی که در بازداشت اوکراین هستند، در اولین مأموریت جنگی خود دستگیر شده‌اند.

ادعای سیبیها در حالی مطرح می‌شود که جنگ علیرغم فرسایشی شدن بین دو طرف روسی و اوکراینی همچنان ادامه دارد و وضعیت به ویژه در منطقه دونتسک در شرق اوکراین پرتنش توصیف شده است. فشار لجستیکی و کمبود تجهیزات همچنان برای ارتش اوکراین یک چالش مهم است و شرایط زمستانی به وژه کی‌یف را تحت فشار قرار داده است.

منبع: العربیه