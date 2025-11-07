با اعلام استانداری خوزستان مدارس نوبت صبح و عصر برخی شهر‌های خوزستان فردا غیرحضوری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ استانداری خوزستان طی اطلاعیه جزئیات فعالیت مدارس خوزستان را اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است به اطلاع شهروندان گرامی می‌رسد:

با توجه به تداوم آلودگی هوا ناشی از آتش‌سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم، روز شنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۴، کلیه مدارس در همه مقاطع تحصیلی نوبت صبح و عصر در تمامی شهرستان‌های استان خوزستان به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهند شد.

این تصمیم شامل شهرستان‌های، صیدون، ایذه، باغملک، هفتکل، دهدز، لالی، اندیکا و مسجدسلیمان نمی‌شود و مدارس این مناطق طبق روال عادی دایر هستند.

ادارات و دانشگاه‌ها در سراسر استان طبق روال عادی فعالیت خواهند داشت.

از شهروندان محترم درخواست می‌شود نسبت به رعایت نکات بهداشتی به‌ویژه در خصوص گروه‌های حساس دقت لازم را داشته باشند.

منبع: استانداری خوزستان 

برچسب ها: غیر حضوری شدن کلاس ها ، آلودگی هوا
خبرهای مرتبط
شهروندان مشهدی در هوای آلوده حذف تردد‌های غیر ضروری را رعایت کنند
غیر حضوری شدن برخی مدارس استان تهران
مدارس ابتدایی سنندج غیر حضوری شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اهواز در آستانه خفگی؛ نفس‌های خوزستان در وضعیت قرمز
کشف ۷۸ دستگاه ماینر قاچاق در شوشتر
بازرسی از جایگاه‌های عرضه سوخت فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز و نواحی تابعه
آخرین اخبار
کشف ۷۸ دستگاه ماینر قاچاق در شوشتر
بازرسی از جایگاه‌های عرضه سوخت فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز و نواحی تابعه
اهواز در آستانه خفگی؛ نفس‌های خوزستان در وضعیت قرمز
غیرحضوری شدن مدارس تمامی شهرستان‌های خوزستان به استثنا چند شهر در روز یکشنبه
اجرای مجموعه‌ای از طرح‌های توسعه‌ای بزرگ در فرودگاه‌های کشور