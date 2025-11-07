باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران گفت: ساعت ۱۸:۰۶ امشب حادثه سقوط به داخل دره در محدوده ابتدای جاده وردیج به سامانه ۱۲۵ گزارش شد که در پی آن دو ایستگاه آتش‌نشانی، از جمله ایستگاه نجات ویژه کوهستان، به محل اعزام شدند. حدود چهار تا پنج کیلومتر از ابتدای جاده، در کنار گاردریل، یک دستگاه موتورسیکلت مشاهده شد که سقوط آن موجب احتمال وجود فردی در دره شد.

وی گفت: آتش‌نشانان با ایمن‌سازی محل و انجام عملیات فنی، به عمق دره حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ متر پایین رفتند و موفق شدند یک جوان ۱۸ ساله ایرانی را که بر اثر برخورد با گاردریل از موتورسیکلت جدا و به پایین سقوط کرده بود، زنده بیابند.

ملکی اظهار کرد: مصدوم که از چند ناحیه بدن آسیب دیده بود، پس از تثبیت بر روی برانکارد مخصوص، با رعایت کامل اصول ایمنی به سطح جاده منتقل و تحویل نیرو‌های اورژانس شد. این عملیات در ساعت ۲۰:۵۷ به پایان رسید.

ملکی در پایان با اشاره به تکرار چنین حوادثی در جاده‌های کوهستانی، به شهروندان و به ویژه موتورسواران هشدار داد تا در مسیر‌های ناآشنا، به‌خصوص در ساعات تاریکی شب، با احتیاط کامل رانندگی کنند تا از وقوع حوادث مشابه جلوگیری شود.