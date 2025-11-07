تصادف زنجیره‌ای در محور نورآباد - رستم - بابامیدان ۱۱ مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - اسلام داوید مسئول اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان رستم اظهار کرد: بعد از ظهر امروز شانزدهم آبان ۱۴۰۴، برخورد همزمان ۴ دستگاه خودروی پراید، دنا، ال۹۰ و پیکاپ در مسیر نورآباد - رستم - بابامیدان، ۱۱ مصدوم برجای گذاشت.

او ادامه داد: پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، مصدومان حادثه برای ادامه درمان به بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) نورآباد انتقال یافتند.

مسئول اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان رستم افزود: هماهنگی و اقدام سریع و مؤثر مردم، اورژانس و هلال احمر، باعث شد سرنشینان خودرو پیکاپ قبل از آتش گرفتن خودرو رها سازی و تحویل اورژانس شوند.

 او گفت: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، کارشناسان اورژانس با ۳ دستگاه آمبولانس و همراهی یک دستگاه آمبولانس هلال احمر به محل اعزام شدند.

