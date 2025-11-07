نخست وزیر مجارستان با ترامپ دیدار کرد تا خواستار معافیت کشورش از تحریم‌های نفتی غرب علیه روسیه شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان امروز به کاخ سفید رفت تا با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا درباره تحریم‌های انرژی علیه روسیه گفت‌و‌گو کند.

از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید، این اولین باری است که اوربان، متحد دیرینه او به کاخ سفید می‌رود. هر دو طرف در مواضع ضد مهاجرتی هم‌فکر هستند، اما موضوع نفت روسیه نقطه اختلافی در رابطه بین دو طرف است.  ترامپ اصرار دارد که کشور‌های اروپایی خرید نفت از روسیه را متوقف کنند تا بودجه این کشور و در نتیجه توانایی آن در میدان نبرد کاهش یابد. 

مجارستان از آغاز جنگ اوکراین به خرید نفت از روسیه ادامه داده است؛ اقدامی که انتقاد چندین متحد آن در اتحادیه اروپا و ناتو را برانگیخته است. 

مقامات مجارستانی در آستانه این دیدار گفتند که اوربان قصد دارد در مورد مسیری برای دیدار سران آمریکایی و روسی بحث کند و به دنبال معافیت از تحریم‌های انرژی واشنگتن باشد.

ترامپ ماه گذشته گفته بود که با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در پایتخت مجارستان دیدار خواهد کرد، اما این دیدار پس از اختلاف‌ها بر سر طرح آتش‌بس، به حالت تعلیق درآمد.

آمار صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که مجارستان در سال ۲۰۲۴ برای ۷۴ درصد از گاز و ۸۶ درصد از نفت خود به روسیه متکی بوده است و این صندوق هشدار داده است که قطع گاز طبیعی روسیه در سراسر اتحادیه اروپا به تنهایی می‌تواند منجر به کاهش تولید در مجارستان به بیش از ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی شود.

منبع: رویترز

برچسب ها: دونالد ترامپ ، مجارستان ، ویکتور اوربان
خبرهای مرتبط
معافیت مجارستان از تحریم‌های نفت و گاز روسیه
اوربان، توسک را به استفاده از جنگ اوکراین برای منافع سیاسی متهم کرد
اسلواکی با طرح اتحادیه اروپا برای تامین نیاز‌های نظامی اوکراین همکاری نمی‌کند
فرانسه از تجهیز اوکراین به جنگنده‌های جدید میراژ خبر داد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
واکاوی اهمیت انتخابات عراق برای امنیت ملی ایران
سفر بن‌سلمان به واشنگتن؛ خواب خوش اسرائیل برای عادی‌سازی روابط
سرقت اعضای بدن از پیکرهای فلسطینیان به وضوح مشخص است
کلینتون‌ها پشت پرده و علت سرنگونی دولت بنگلادش
تخلیه بیش از ۹۰۰ هزار نفر در فیلیپین در پی نزدیک شدن اَبَرطوفان
شکایت علیه ترامپ به اتهام جاسوسی با نرم افزار‌های اسرائیلی از مهاجران
استولتنبرگ: از تهدید ترامپ برای خروج از پیمان ناتو می‌ترسیدم
عملیات پیشگیرانه سوریه علیه هسته‌های مخفی داعش
سازمان ملل: غیرنظامیان در سودان با جنایات غیرقابل تصوری مواجه هستند
زلزله ۶.۰۷ ریشتری در جزایر آندامان هند
آخرین اخبار
استانبول میزبان اجلاس بین‌المللی دو روزه کمک‌های بشردوستانه به غزه است
سفر ویتکاف و کوشنر به فلسطین اشغالی برای پیگیری اجرای طرح ترامپ
۸ مفقود در پی برخورد قایق ماهیگیری و شناور تجاری در شرق چین
حماس، اسرائیل را مسئول هرگونه درگیری با مبارزانش در رفح می‌داند
هشدار سازمان ملل درباره وخامت اوضاع انسانی در غزه با نزدیک شدن زمستان
دیدار سه جانبه هیئت ترکیه با نمایندگان افغانستان و پاکستان درباره آتش‌بس
شکایت علیه ترامپ به اتهام جاسوسی با نرم افزار‌های اسرائیلی از مهاجران
جولانی با نمایندگان سازمان‌های سوری در واشنگتن دیدار کرد
هیأتی از طالبان عازم ایران شد
فرار گسترده سربازان از ارتش اوکراین
حماس: جسد سرباز اسرائیلی امروز به رژیم صهیونیستی تحویل داده می‌شود
ژاپن در پی زلزله ۶.۷ ریشتری هشدار سونامی صادر کرد
تماس تلفنی وزیران خارجه ایران و طالبان درباره روابط دوجانبه و مذاکرات استانبول
استولتنبرگ: از تهدید ترامپ برای خروج از پیمان ناتو می‌ترسیدم
سرقت اعضای بدن از پیکرهای فلسطینیان به وضوح مشخص است
هشدار طالبان درباره قاچاق مواد شیمیایی و رشد تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان
دیدار مقامات ورزشی ایران و طالبان برای تقویت همکاری‌های دوجانبه
پاریس از حملات آمریکا در کارائیب انتقاد کرد
سفر بن‌سلمان به واشنگتن؛ خواب خوش اسرائیل برای عادی‌سازی روابط
اعلام آمادگی لاوروف برای دیدار با وزیر خارجه آمریکا
صدای همدلی از مشهد تا افغانستان؛ کمک خیرین مهاجر برای زمستان + فیلم
چین دو ماهواره آزمایشی را به مدار پرتاب کرد
زلزله ۶.۰۷ ریشتری در جزایر آندامان هند
واکاوی اهمیت انتخابات عراق برای امنیت ملی ایران
اوکراین در تلاش برای بازیابی تامین انرژی با وجود کاهش ظرفیت تولید برق به «صفر»
تخلیه بیش از ۹۰۰ هزار نفر در فیلیپین در پی نزدیک شدن اَبَرطوفان
چین محدودیت‌های صادراتی علیه آمریکا را لغو کرد
هیئت سازمان ملل خواستار «آگاهی و مسئولیت‌پذیری» در انتخابات پارلمانی عراق شد
سازمان ملل: غیرنظامیان در سودان با جنایات غیرقابل تصوری مواجه هستند
عملیات پیشگیرانه سوریه علیه هسته‌های مخفی داعش