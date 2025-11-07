باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان امروز به کاخ سفید رفت تا با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا درباره تحریم‌های انرژی علیه روسیه گفت‌و‌گو کند.

از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید، این اولین باری است که اوربان، متحد دیرینه او به کاخ سفید می‌رود. هر دو طرف در مواضع ضد مهاجرتی هم‌فکر هستند، اما موضوع نفت روسیه نقطه اختلافی در رابطه بین دو طرف است. ترامپ اصرار دارد که کشور‌های اروپایی خرید نفت از روسیه را متوقف کنند تا بودجه این کشور و در نتیجه توانایی آن در میدان نبرد کاهش یابد.

مجارستان از آغاز جنگ اوکراین به خرید نفت از روسیه ادامه داده است؛ اقدامی که انتقاد چندین متحد آن در اتحادیه اروپا و ناتو را برانگیخته است.

مقامات مجارستانی در آستانه این دیدار گفتند که اوربان قصد دارد در مورد مسیری برای دیدار سران آمریکایی و روسی بحث کند و به دنبال معافیت از تحریم‌های انرژی واشنگتن باشد.

ترامپ ماه گذشته گفته بود که با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در پایتخت مجارستان دیدار خواهد کرد، اما این دیدار پس از اختلاف‌ها بر سر طرح آتش‌بس، به حالت تعلیق درآمد.

آمار صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که مجارستان در سال ۲۰۲۴ برای ۷۴ درصد از گاز و ۸۶ درصد از نفت خود به روسیه متکی بوده است و این صندوق هشدار داده است که قطع گاز طبیعی روسیه در سراسر اتحادیه اروپا به تنهایی می‌تواند منجر به کاهش تولید در مجارستان به بیش از ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی شود.

منبع: رویترز