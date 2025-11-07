تصادف در محور کازرون - بالاده یک کشته و ۴ مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - بهمن جمشیدی مسئول اورژانس شهرستان کازرون اظهار کرد: بعد از ظهر امروز شانزدهم آبان ۱۴۰۴، با اعلام برخورد ۲ دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ و پژو پارس در محدوده روستای شریف آباد از توابع کازرون، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او گفت: در این تصادف یک نفر به علت شدت حادثه و جراحات وارده جان خود را از دست داده بود.

مسئول اورژانس شهرستان کازرون بیان کرد: همچنین در این حادثه، ۴ نفر مصدوم شدند، که پس از دریافت خدمات درمانی اولیه، برای ادامه درمان به بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) کازرون انتقال داده شدند.

او اضافه کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، ۳ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شد.

