باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که دفتر دادستان کل استانبول حکم بازداشت ۳۷ مقام صهیونیست از جمله «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر، «یسرائیل کاتز» وزیر جنگ و «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی را صادر کرده است.

این دفتر افراد ذکر شده را به ارتکاب جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در غزه متهم کرد.

در این بیانیه به حملات سیستماتیک نظامی رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان، بیمارستان‌ها و زیرساخت‌های نوار غزه از اکتبر ۲۰۲۳ اشاره شده و جنایاتی، چون به شهادت رساندن هند رجب و بمباران مراکز درمانی به صراحت ذکر شده است. همچنین به حمله رژیم صهیونیستی علیه ناوگان جهانی صمود اشاره شده است.

این اقدام دادستان استانبول پس از تصمیم دادگاه کیفری بین‌المللی در پاییز سال گذشته صورت می‌گیرد. این دادگاه در آن زمان اعلام کرد که نتانیاهو و «یوآو گالانت» وزیر جنگ وقت او «جنایتکار جنگی» هستند و در نتیجه دستور بازداشت آنها را صادر کرد.

منبع: الجزیره