دادستان استانبول به اتهام جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در غزه، حکم بازداشت ۳۷ مقام اسرائیلی از جمله نتانیاهو را صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که دفتر دادستان کل استانبول حکم بازداشت ۳۷ مقام صهیونیست از جمله «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر، «یسرائیل کاتز» وزیر جنگ و «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی را صادر کرده است.

این دفتر افراد ذکر شده را به ارتکاب جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در غزه متهم کرد.

در این بیانیه به حملات سیستماتیک نظامی رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان، بیمارستان‌ها و زیرساخت‌های نوار غزه از اکتبر ۲۰۲۳ اشاره شده و جنایاتی، چون به شهادت رساندن هند رجب و بمباران مراکز درمانی به صراحت ذکر شده است. همچنین به حمله رژیم صهیونیستی علیه ناوگان جهانی صمود اشاره شده است.

این اقدام دادستان استانبول پس از تصمیم دادگاه کیفری بین‌المللی در پاییز سال گذشته صورت می‌گیرد. این دادگاه در آن زمان اعلام کرد که نتانیاهو و «یوآو گالانت» وزیر جنگ وقت او «جنایتکار جنگی» هستند و در نتیجه دستور بازداشت آنها را صادر کرد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: بنیامین نتانیاهو ، نسل کشی ، ترکیه
خبرهای مرتبط
باکو اعزام نیرو به غزه را منوط به توقف کامل حملات در این باریکه کرد
حماس: پیوستن قزاقستان به پیمان ابراهیم سفیدشویی نسل‌کشی است
جهاد اسلامی امشب جسد یک اسیر اسرائیلی را تحویل خواهد داد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۵ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
فریب افکار عمومی
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۴ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
ایکاش دادستان دستور قطع رابطه تجاری و سیاسی
اردوغان با رژیم جعلی و تروریستی و نازی و کودک کش را
هم میداد
تا سفارت خانه که بهتره بنویسم .جاسوس خانه شون
برای همیشه بسته بشه
صهیونیست ها با خرید ملک در قبرس .ترکیه و یونان
خطر بزرگی برای این کشورها هستند و
همان یلایی که سر فلیسطینی ها اوردند
سر انها میاورند .مثل پرورش مار کبرای دو سر در استین است
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۵ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
اول و آخر اردوغان منافق صهیونیست را بازداشت کنید و نیاز به به بازداشت ديگران نیست.
۰
۵
پاسخ دادن
-
ناشناس
۰۸:۱۱ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
امیدواریم تمام کشورهاازاین دادستان شجاع بیاموزند.
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۱ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
ترکیه باید پاسخ گوی خیانتش ب جهان اسلام باشه، قطعا بعد غزه این قوم عجوج سمت ترکیه هم خواهد رفت و خواهان پس گرفتن قستنطنیه خواهد شد...
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۲۳ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
باز فیلم شونه
اردوغان پست فطرت
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۳۳ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
دادستان استانبول حکم بازداشت پسر اردوان را صادر بکند گشتی گشتی مایتاج اسراییل را در زمان محاصره بنام گروه فتح راهی سرزمینهای اشغالی میکرد حتی فولاد ساخت مهمات اسراییل ترکیه تعمین میکرد
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۵ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
از الان حرف بزنید ن پارسال
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۰ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
باز هم دمش گرم بهتر دادستان های کشورهای عرب مسلمان است
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۴ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
اول حکم کمک کننده و رفیق یار ناتانیاهو اردوغان رو صادر می کرد که هم از توبره می خوره هم از آخور
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۸ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
دادستان ترکیه حکم بازداشت، محاکمه و مجازات اردغان را هم صادر کند.
این مردک هم در نسل کشی شریک است.
۰
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۷ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
اینا همه شون هم اعدام بشن دردی دوا نمیشه...
همه صهیونیستهای عالم باید به دار مجازات آویخته بشن.....
در ضمن این اقدام ترکیه هم شاید از ترفندهای آمریکا و اروپا و صهیونیست‌ها باشه..........
اینا همه شون مکار و حیله گر هستند.
و...
۱
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۹ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
این صادرات سوخت به اسراییل از خاک ترکیه صورت می گیرد. کمکش میکنی بعد حکم بازداشت صادر می کنی.
این حکم بازداشت به چه دردی میخوره.
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۹ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
دادستان کاش حکم بازداشت اف 35های اشغالگران صادر میکردازاسمان ترکیه به آذربایجان انتقال یافتند تادر جنگ امیکاواسراییل برعلیه ایران حمله کردند
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۵ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
اردن چی؟؟؟
واکاوی اهمیت انتخابات عراق برای امنیت ملی ایران
سفر بن‌سلمان به واشنگتن؛ خواب خوش اسرائیل برای عادی‌سازی روابط
سرقت اعضای بدن از پیکرهای فلسطینیان به وضوح مشخص است
کلینتون‌ها پشت پرده و علت سرنگونی دولت بنگلادش
تخلیه بیش از ۹۰۰ هزار نفر در فیلیپین در پی نزدیک شدن اَبَرطوفان
شکایت علیه ترامپ به اتهام جاسوسی با نرم افزار‌های اسرائیلی از مهاجران
استولتنبرگ: از تهدید ترامپ برای خروج از پیمان ناتو می‌ترسیدم
عملیات پیشگیرانه سوریه علیه هسته‌های مخفی داعش
سازمان ملل: غیرنظامیان در سودان با جنایات غیرقابل تصوری مواجه هستند
زلزله ۶.۰۷ ریشتری در جزایر آندامان هند
آخرین اخبار
استانبول میزبان اجلاس بین‌المللی دو روزه کمک‌های بشردوستانه به غزه است
سفر ویتکاف و کوشنر به فلسطین اشغالی برای پیگیری اجرای طرح ترامپ
۸ مفقود در پی برخورد قایق ماهیگیری و شناور تجاری در شرق چین
حماس، اسرائیل را مسئول هرگونه درگیری با مبارزانش در رفح می‌داند
هشدار سازمان ملل درباره وخامت اوضاع انسانی در غزه با نزدیک شدن زمستان
دیدار سه جانبه هیئت ترکیه با نمایندگان افغانستان و پاکستان درباره آتش‌بس
شکایت علیه ترامپ به اتهام جاسوسی با نرم افزار‌های اسرائیلی از مهاجران
جولانی با نمایندگان سازمان‌های سوری در واشنگتن دیدار کرد
هیأتی از طالبان عازم ایران شد
فرار گسترده سربازان از ارتش اوکراین
حماس: جسد سرباز اسرائیلی امروز به رژیم صهیونیستی تحویل داده می‌شود
ژاپن در پی زلزله ۶.۷ ریشتری هشدار سونامی صادر کرد
تماس تلفنی وزیران خارجه ایران و طالبان درباره روابط دوجانبه و مذاکرات استانبول
استولتنبرگ: از تهدید ترامپ برای خروج از پیمان ناتو می‌ترسیدم
سرقت اعضای بدن از پیکرهای فلسطینیان به وضوح مشخص است
هشدار طالبان درباره قاچاق مواد شیمیایی و رشد تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان
دیدار مقامات ورزشی ایران و طالبان برای تقویت همکاری‌های دوجانبه
پاریس از حملات آمریکا در کارائیب انتقاد کرد
سفر بن‌سلمان به واشنگتن؛ خواب خوش اسرائیل برای عادی‌سازی روابط
اعلام آمادگی لاوروف برای دیدار با وزیر خارجه آمریکا
صدای همدلی از مشهد تا افغانستان؛ کمک خیرین مهاجر برای زمستان + فیلم
چین دو ماهواره آزمایشی را به مدار پرتاب کرد
زلزله ۶.۰۷ ریشتری در جزایر آندامان هند
واکاوی اهمیت انتخابات عراق برای امنیت ملی ایران
اوکراین در تلاش برای بازیابی تامین انرژی با وجود کاهش ظرفیت تولید برق به «صفر»
تخلیه بیش از ۹۰۰ هزار نفر در فیلیپین در پی نزدیک شدن اَبَرطوفان
چین محدودیت‌های صادراتی علیه آمریکا را لغو کرد
هیئت سازمان ملل خواستار «آگاهی و مسئولیت‌پذیری» در انتخابات پارلمانی عراق شد
سازمان ملل: غیرنظامیان در سودان با جنایات غیرقابل تصوری مواجه هستند
عملیات پیشگیرانه سوریه علیه هسته‌های مخفی داعش