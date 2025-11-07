باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - هسته اطلاعرسانی امنیتی عراق روز جمعه تاکید کرد که هیچگونه ممنوعیت پرواز یا منع آمد و شدی در طول روزهای انتخابات اعمال نخواهد شد.
سعد معن، رئیس هسته اطلاعرسانی امنیتی، در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: تا این لحظه ممنوعیتی برای پرواز در طول روزهای انتخابات وجود ندارد. همچنین منع آمد و شد یا بستن راهها اعمال نخواهد شد و پروازهای منظم هوایی به صورت عادی ادامه خواهند یافت.
در همین راستا، قیس المحمداوی، معاون فرمانده عملیات مشترک و رئیس کمیته امنیتی انتخابات، در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت: در روز رایگیری منع آمد و شد اعمال نخواهد شد، اگرچه نیروهای امنیتی در صورت نیاز، مجوز لازم را خواهند داشت. وی بغداد را «شهری که نمیخوابد» توصیف کرد.
المحمداوی افزود که فرآیند انتقال موارد انتخاباتی تقریبا به پایان رسیده و بیش از ۹۵ درصد مواد منتقل شده است. او تایید کرد: تحویل مدارس (برای آمادهسازی مراکز رایگیری) روز ششم [تاریخی که اعلام شده]خواهد بود و یگانهای نظامی چند روز قبل از شروع رایگیری ویژه، در حالت آمادهباش کامل قرار خواهند گرفت.
المحمداوی توضیح داد که برای تامین امنیت هر مرکز انتخاباتی، سه حلقه حفاظتی وجود خواهد داشت و حضور نیروهای امنیتی در داخل شعبه رایگیری ممنوع است.
او همچنین تاکید کرد که فرآیند شمارش و تفکیک آرا به صورت دستی انجام خواهد شد و هر شعبه با سه دوربین نظارت میشود تا شفافیت تضمین گردد.
او در پایان گفت: عراق فرقهگرایی و وجود داعش را پشت سر گذاشته است و یکی از مهمترین ماموریتهای ما، حفظ صلح اجتماعی و تحقق استحقاق ملی انتخاباتی است.
منبع: الفرات نیوز