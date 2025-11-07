عراق امروز اعلام کرد که در طول روز‌های انتخابات، هیچ‌گونه ممنوعیت پرواز و منع آمد و شدی اعمال نخواهد شد و پرواز‌های عادی ادامه می‌یابند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - هسته اطلاع‌رسانی امنیتی عراق روز جمعه تاکید کرد که هیچ‌گونه ممنوعیت پرواز یا منع آمد و شدی در طول روز‌های انتخابات اعمال نخواهد شد.

سعد معن، رئیس هسته اطلاع‌رسانی امنیتی، در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: تا این لحظه ممنوعیتی برای پرواز در طول روز‌های انتخابات وجود ندارد. همچنین منع آمد و شد یا بستن راه‌ها اعمال نخواهد شد و پرواز‌های منظم هوایی به صورت عادی ادامه خواهند یافت.

در همین راستا، قیس المحمداوی، معاون فرمانده عملیات مشترک و رئیس کمیته امنیتی انتخابات، در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت: در روز رای‌گیری منع آمد و شد اعمال نخواهد شد، اگرچه نیرو‌های امنیتی در صورت نیاز، مجوز لازم را خواهند داشت.  وی بغداد را «شهری که نمی‌خوابد» توصیف کرد.

المحمداوی افزود که فرآیند انتقال موارد انتخاباتی تقریبا به پایان رسیده و بیش از ۹۵ درصد مواد منتقل شده است. او تایید کرد: تحویل مدارس (برای آماده‌سازی مراکز رای‌گیری) روز ششم [تاریخی که اعلام شده]خواهد بود و یگان‌های نظامی چند روز قبل از شروع رای‌گیری ویژه، در حالت آماده‌باش کامل قرار خواهند گرفت. 

المحمداوی توضیح داد که برای تامین امنیت هر مرکز انتخاباتی، سه حلقه حفاظتی وجود خواهد داشت و حضور نیرو‌های امنیتی در داخل شعبه رای‌گیری ممنوع است.

او همچنین تاکید کرد که فرآیند شمارش و تفکیک آرا به صورت دستی انجام خواهد شد و هر شعبه با سه دوربین نظارت می‌شود تا شفافیت تضمین گردد. 

او در پایان گفت: عراق فرقه‌گرایی و وجود داعش را پشت سر گذاشته است و یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های ما، حفظ صلح اجتماعی و تحقق استحقاق ملی انتخاباتی است.

منبع: الفرات نیوز

برچسب ها: انتخابات عراق ، پارلمان عراق
خبرهای مرتبط
سکوت انتخاباتی عراق پیش از رأی‌گیری پارلمانی در روز یکشنبه
ناتو: رزمایش‌های هسته‌ای نشان داد که ائتلاف از بازدارندگی قوی برخوردار است
روسیه: اگر آمریکا آزمایش‌های هسته‌ای خود را از سر بگیرد، باید آماده باشیم
الحکیم: نخست‌وزیر با اجماع تعیین می‌شود، نه صرفا با کرسی‌های بیشتر
آغاز سکوت انتخاباتی در عراق
پیام السودانی به عراقی‌ها: با رای خود عراق نوین را بسازید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
واکاوی اهمیت انتخابات عراق برای امنیت ملی ایران
سفر بن‌سلمان به واشنگتن؛ خواب خوش اسرائیل برای عادی‌سازی روابط
سرقت اعضای بدن از پیکرهای فلسطینیان به وضوح مشخص است
کلینتون‌ها پشت پرده و علت سرنگونی دولت بنگلادش
تخلیه بیش از ۹۰۰ هزار نفر در فیلیپین در پی نزدیک شدن اَبَرطوفان
شکایت علیه ترامپ به اتهام جاسوسی با نرم افزار‌های اسرائیلی از مهاجران
استولتنبرگ: از تهدید ترامپ برای خروج از پیمان ناتو می‌ترسیدم
عملیات پیشگیرانه سوریه علیه هسته‌های مخفی داعش
سازمان ملل: غیرنظامیان در سودان با جنایات غیرقابل تصوری مواجه هستند
زلزله ۶.۰۷ ریشتری در جزایر آندامان هند
آخرین اخبار
استانبول میزبان اجلاس بین‌المللی دو روزه کمک‌های بشردوستانه به غزه است
سفر ویتکاف و کوشنر به فلسطین اشغالی برای پیگیری اجرای طرح ترامپ
۸ مفقود در پی برخورد قایق ماهیگیری و شناور تجاری در شرق چین
حماس، اسرائیل را مسئول هرگونه درگیری با مبارزانش در رفح می‌داند
هشدار سازمان ملل درباره وخامت اوضاع انسانی در غزه با نزدیک شدن زمستان
دیدار سه جانبه هیئت ترکیه با نمایندگان افغانستان و پاکستان درباره آتش‌بس
شکایت علیه ترامپ به اتهام جاسوسی با نرم افزار‌های اسرائیلی از مهاجران
جولانی با نمایندگان سازمان‌های سوری در واشنگتن دیدار کرد
هیأتی از طالبان عازم ایران شد
فرار گسترده سربازان از ارتش اوکراین
حماس: جسد سرباز اسرائیلی امروز به رژیم صهیونیستی تحویل داده می‌شود
ژاپن در پی زلزله ۶.۷ ریشتری هشدار سونامی صادر کرد
تماس تلفنی وزیران خارجه ایران و طالبان درباره روابط دوجانبه و مذاکرات استانبول
استولتنبرگ: از تهدید ترامپ برای خروج از پیمان ناتو می‌ترسیدم
سرقت اعضای بدن از پیکرهای فلسطینیان به وضوح مشخص است
هشدار طالبان درباره قاچاق مواد شیمیایی و رشد تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان
دیدار مقامات ورزشی ایران و طالبان برای تقویت همکاری‌های دوجانبه
پاریس از حملات آمریکا در کارائیب انتقاد کرد
سفر بن‌سلمان به واشنگتن؛ خواب خوش اسرائیل برای عادی‌سازی روابط
اعلام آمادگی لاوروف برای دیدار با وزیر خارجه آمریکا
صدای همدلی از مشهد تا افغانستان؛ کمک خیرین مهاجر برای زمستان + فیلم
چین دو ماهواره آزمایشی را به مدار پرتاب کرد
زلزله ۶.۰۷ ریشتری در جزایر آندامان هند
واکاوی اهمیت انتخابات عراق برای امنیت ملی ایران
اوکراین در تلاش برای بازیابی تامین انرژی با وجود کاهش ظرفیت تولید برق به «صفر»
تخلیه بیش از ۹۰۰ هزار نفر در فیلیپین در پی نزدیک شدن اَبَرطوفان
چین محدودیت‌های صادراتی علیه آمریکا را لغو کرد
هیئت سازمان ملل خواستار «آگاهی و مسئولیت‌پذیری» در انتخابات پارلمانی عراق شد
سازمان ملل: غیرنظامیان در سودان با جنایات غیرقابل تصوری مواجه هستند
عملیات پیشگیرانه سوریه علیه هسته‌های مخفی داعش